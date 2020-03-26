Март 26th, 2020

Микки Рурк пробыл неделю на карантине в отеле Риги

Популярный голливудский актер приехал в Латвию на сьемки фильма,но ,внезапно,попал в изоляцию.Выпустили его только через неделю.Все это время актер был вынужден находится на карантине в гостиннице.

Микки Рурка, покидающего один из рижских отелей, засняли на видео поклонники. Актер даже успел переброситься парой фраз с ними.

«Пока, Микки, спасибо тебе за творчество. Ты – лучший», – сказал поклонник садившемуся в машину актеру, на что тот сказал, что у него все в порядке.

«Я не нуждаюсь в том, чтобы быть лучшим… но я лучший», – ответил актер и захлопнул дверцу.

Микки Рурк прилетал в Латвию на съемки военного фильма, но вынужден был задержаться из-за введенного в стране карантина. Спустя неделю ему все же удалось договориться и вырваться в США.





