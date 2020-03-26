Март 26th, 2020

Кире Найтли сегодня 35: интересные факты из биографии актрисы

Именинницей дня сегодня является британская актриса Кира Найтли. Ей исполняется 35 лет.

Даже в докарантинные времена Киру Найтли не часто удавалось запечатлеть папарацци на прогулках в Лондоне, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Актриса ведет достаточно закрытый и не публичный образ жизни, а на красных дорожках мы видим ее, только когда Найтли презентует новую работу.

Мы решили рассказать вам об интересных и малоизвестных фактах из биографии британки.

Кира Найтли родилась 26 марта 1985 года в Теддингтоне в Лондоне, Великобритания, в семье актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд. К тому времени у пары уже был сын Калеб, которому было шесть лет. Отец девочки был поклонником советской фигуристки Киры Ивановой, поэтому имя Кира получила в ее честь. Однако при регистрации мать случайно ошиблась в написании имени, в итоге зарегистрировав ее как Keira.

Актерским мастерством Кира занималась с детства, уже в три года она попросила родителей о том, чтобы они наняли ей персонального агента. На что родители дали согласие, но при условии, что Кира будет хорошо учиться в школе. Училась девочка и правда очень старательно, причиной тому было еще и ее желание преодолеть дислексию, которой будущая звезда страдала с детства. Собственный агент у Киры появился в шесть лет.

На экранах Найтли дебютировала в одиннадцать лет. Она снялась во многих телешоу и коротких телесериалах, а также сыграла ряд эпизодических ролей в кино.

В фильме «Звездные войны: Эпизод I» она сыграла двойника королевы Амидалы, которую играла Натали Портман. Актрисы в гриме были так похожи, что большинство зрителей даже не заметили разницы. На съемочной площадке Кире иногда приходилось подменять и саму Натали Портман. После выхода фильма этот факт был замечен только специалистами и внимательными зрителями, многие были уверены, что обе роли сыграла Портман.

Прорывом для Киры Найтли стал фильм «Играй как Бекхэм» 2002 года, где Найтли сыграла девочку-подростка. Фильм собрал в мировом прокате 76 млн долларов и принес актрисе большую известность.

В колледж Кира все же поступила в том же 2002 году, планировала изучать классику, английскую литературу и историю. Но работы в кино стало так много, что совмещать работу и учебу оказалось невозможно. Так Кира оставила учебу, решив, что продолжит ее немного позже.

Большой успех пришел к Найтли, когда она сыграла в 2003 году главную женскую роль в «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» вместе с Джонни Деппом и Орландо Блумом. О Кире узнал весь Голливуд.

Не секрет, что Кира Найтли обладает очень маленькою грудью. На съемках «Пиратов Карибского моря» грудь актрисы визуально увеличивали с помощью компьютерных технологий. Впрочем, сама звезда говорит, что довольна своим размером. В 2014 году даже разгорелся скандал по этому поводу, а Найтли снялась в проекте Патрика Демаршелье, представ на снимках обнаженной. Фотограф согласился принять условия игры и заверил Киру, что ничего пририсовывать на фото ей не станет.

За роль в «Гордости и предубеждении» актриса была номинирована на «Оскар». В 2012 году Кира Найтли исполнила роль Анны Карениной в фильме «Анна Каренина». За эту роль она была номинирована в 2013 году Премией Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая женская роль».

Кира Найтли замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном. Они поженились в мае 2013 года. Воспитывают двух дочерей Эди и Делайлу.