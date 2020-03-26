Март 26th, 2020

Кейт Мидлтон сделала попытку наладить отношения с Меган Маркл

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон решительно настроена наладить отношения с женой принца Гарри Меган Маркл: герцогиня сделала широкий жест по отношению к «сопернице».

Прошлым летом две семьи герцогов официально разделили свою работу. Маркл и принц Гарри покинули совместный с родственниками фонд, после чего любые упоминания о них были стерты отовсюду. Тогда поклонники решили, что за это несет ответственность Миддлтон, которая так и не смогла смириться с присутствием экс-актрисы в жизни королевской семьи.

Кейт Миддлтон решила позабыть все обиды и примириться с Меган Маркл: по словам инсайдеров, ее к такому шагу подтолкнула жалость к экс-актрисе, которая терпит нападки со стороны общественности.

По словам источников, Миддлтон готова оказать свою поддержку и помочь принцу Гарри и Меган Маркл справиться с трудностями, а также вернуть былую дружбу с младшим внуком королевы, по которому она очень скучает.

«Кейт старается из всех сил и хочет собрать всех вместе и оказать помощь. Никто из них не хочет подводить Ее Величество, поэтому она пытается все исправить. Миддлтон позвонила Маркл и поболтала с ней. Ей стало жаль Мег, которая переживает тяжелое время», –рассказывает источник, приближенный к семье.

Выход документального фильма о жизни герцогов Сассекских вызвал настоящий ажиотаж не только среди поклонников, но и членов королевской семьи. Принц Уильям разозлился на младшего брата, а королева убрала фото Маркл.