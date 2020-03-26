Март 26th, 2020

Кайли Дженнер пожертвует миллион долларов для медиков

Чтобы оказать помощь пострадавшим от коронавируса и поддержать врачей,многие знаменитости жертвуют крупные суммы на благотворительность. К этому движению решила подключиться Кайли Дженнер.

Младшая представительница клана Кардашьян, управляющая доходным бизнесом по производству косметики, пожертвовала 1 миллион долларов. Деньги пойдут на защитное снаряжение для медиков, контактирующих с зараженными. Будет приобретено много масок, перчаток и костюмов.

Благородный жест Кайли оценила врач, которая помогала появиться на свет ее дочери Сторми. «Мои глаза наполнились слезами радости. Помощь работникам здравоохранения столь же важна и приятна, как и самим пациентам. Этот вклад поможет спасти много жизней», — поблагодарила медик.

Сейчас Дженнер находится на самоизоляции. Она призвала поклонников серьезно отнестись к ситуации с пандемией. «Чем быстрее мы начнем оставаться внутри домов, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни», — отметила инстадива. Кайли проводит время на карантине с маленькой наследницей, занимаясь выпечкой и обустройством дома.