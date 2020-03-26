Март 26th, 2020

Канадский хоккеист рассказал,как жизнь в России привела его к алкоголизму

Бывший нападающий Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадец Брэндон Сагдэн поделился своими впечатлениями от жизни в России. Она показалась спортсмену настолько мрачной, что он начал пить водку.

В подольский «Витязь» хоккеиста позвали в декабре 2009 года, и он согласился, погнавшись за длинным рублем. «После вычета налогов я получил бы 300 тысяч долларов за остаток сезона, и отказываться было глупо», — объясняет Брэндон.

Условия, в которых он очутился, разительно отличались от привычных. «Как мне жизнь в России? Женщины потрясающие. Деньги потрясающие. Погода — отстой», — делится спортсмен.

И хотя житейские тяготы в значительной мере компенсировались материально, свыкнуться с ними оказалось сложно. «Эти полтора года — один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы мужчина на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал пить водку, чтобы как-то забыться», — признается канадец.

Брэндон Сагдэн выступал за «Витязь» два года, после чего контракт с ним был расторгнут из-за постоянных дисквалификаций, и он вернулся домой — к разбитому корыту: в его отсутствие жена потратила все семейные сбережения и подала на развод.