 
 
Март 26th, 2020

Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России

© СС0 Public Domain

Источники итальянской газеты La Stampa уверены, что Россия преследует в Италии свои политические и дипломатические интересы в разгар пандемии коронавируса.

Отмечается, что для помощи итальянцам в борьбе с болезнью Москва направила не медиков, а около сотни высокопоставленных военных.

Большинство гуманитарных грузов из России итальянские СМИ назвали «абсолютно бесполезными или малополезными». Напомним, речь идет о мобильных комплексах дезинфекции и лабораториях.

В Италии полагают, что в трудные времена российские власти пытаются «укрепить личные отношения» с Римом и пролоббировать снятие санкций.

По последним данным, число жертв коронавируса в Италии достигло 7,5 тыс., страна стала очагом пандемии в мире.

Category: Новости, Россия ﻿
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1 comment to Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России

  • анатолий
    03/26/2020 at 14:23

    Чисто политический трюк Путин и компани…Всё в России построено на лжи…

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