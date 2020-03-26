Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России

Источники итальянской газеты La Stampa уверены, что Россия преследует в Италии свои политические и дипломатические интересы в разгар пандемии коронавируса.

Отмечается, что для помощи итальянцам в борьбе с болезнью Москва направила не медиков, а около сотни высокопоставленных военных.

Большинство гуманитарных грузов из России итальянские СМИ назвали «абсолютно бесполезными или малополезными». Напомним, речь идет о мобильных комплексах дезинфекции и лабораториях.

В Италии полагают, что в трудные времена российские власти пытаются «укрепить личные отношения» с Римом и пролоббировать снятие санкций.

По последним данным, число жертв коронавируса в Италии достигло 7,5 тыс., страна стала очагом пандемии в мире.