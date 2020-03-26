Фото с подтверждением измены Эмбер Херд Джонни Деппу попало в сеть

На снимках можно увидеть, как одетая в купальник и накидку знаменитость обнимает миллиардера Илона Маска, находясь при этом в лифте апартаментов, принадлежащих экс-супругу. Уточняется, что именно в этом пентахусе в Лос-Анджелесе пара проживала во время брака.

Ранее Депп обвинял Херд в том, что она начала изменять ему с Маском через месяц после свадьбы. Глава Tesla в свою очередь утверждал, что его отношения с артисткой завязались после ее расставания со звездой «Пиратов Карибского моря».

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.