Март 26th, 2020

Эмили Ратаковски полностью разделась в самоизоляции

Эмили Ратаковски полностью разделась в самоизоляции — так она решила порадовать полконников, которые тоже страдают дома.

Американская модель Эмили Ратаковски знаменита своими обнаженными фотографиями. Звезда регулярно публикует в соцсетях откровенные снимки, на которых демонстрирует свою идеальную фигуру во всей красе. Примечательно, что из-за этого Эмили неоднократно поддавалась критике в сети. Впрочем, Ратаковски, по всей видимости, вовсе не обращает внимания на замечания пользователей, и продолжает публиковать смелые кадры.

Так, на днях в своих Instagram-stories модель поделилась новой фотографией, на которой запечатлила себя полностью голой! В частности, в кадр попали ноги и бедра знаменитости. Интимную часть тела Ратаковски прикрыла чашкой кофе.