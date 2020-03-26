Март 26th, 2020

Борис Акунин заразился коронавирусом и ведет дневник о протекании болезни

63-летний писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Я забросил ФБ, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями,

— рассказал Акунин поклонникам.

Он добавил, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса». Автор романов серии «Приключения Эраста Фандорина» призвал соблюдать осторожность, но не паниковать.

Согласно последним данным, на территории РФ официально подтверждено уже 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Из них 182 зафиксировано за последние сутки. Сегодня сразу у нескольких российских звезд подтвердился COVID-19, среди них Лев Лещенко и Жанна Болотова. Наталья Ветлицкая высказала подозрение, что переболела коронавирусом, а вот у мамы Ксении Собчак, 68-летней Людмилы Нарусовой, диагноз не подтвердился: ей поставили вирусную пневмонию.