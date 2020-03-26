«Больной номер один» — нашли первого зараженного коронавирусом в Ухане

Медики в Китае подбираются к нахождению «нулевого пациента» — человека, который первым заболел коронавирусной инфекцией в конце 2019 года. В Ухане, откуда пошел SARS-CoV-2, первой заболела продавщица живых креветок по имени Вэй Вэй: она торговала на рынке «Хуанань», откуда, как принято считать, пошла болезнь. Об этом пишет издание Sina.

Вэй долгое время арендовала жилье в здании менее чем в полукилометре от рынка. 11 декабря у нее поднялась температура, после чего она сразу же пошла в поликлинику.

Женщина говорит, что раньше «на второй день после укола» ей становилось лучше, но в этот раз процедура не помогла. После второй инъекции неких лекарств ей также не полегчало. Спустя пять дней она пошла в клинику «Сехэ» Хуачжунского университета науки и технологии, рассказав о «совершенно обессиленном» состоянии.

Ученые не знают, где и как продавщица заразилась вирусом.

Газета South China Morning Post писала о более ранних случаях с подозрением на COVID-19 у жителей провинции Хубэй (55-летний мужчина, заражение неизвестным вирусом выявлено еще 17 ноября), но Вэй — первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ухане.

По данным издания, до конца 2019 года медики КНР диагностировали еще 27 первых случаев с такой симптоматикой: 24 человека из этой группы проживали в том же районе у рынка «Хуанань» или посещали его.