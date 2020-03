Март 26th, 2020 Банки Уолл-стрит прочат доллару дальнейший рост (Блумберг) — Масштабные сдвиги в аллокации активов на фоне ребалансировки портфелей в связи с завершением квартала вряд ли подорвут упорный рост доллара. JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что пенсионные и другие инвестиционные фонды должны будут переложить миллиарды в акции, чтобы компенсировать историческое падение бумаг, в результате которого стоимостной объем их портфелей акций значительно сократился, тогда как Wells Fargo & Co. говорит, что это будет происходить на фоне сокращения вложений в долговые бумаги. Однако любое улучшение настроений в связи с ростом акций может быстро испариться по мере того, как инвесторы будут анализировать поток макроданных из США, которые наверняка будут мрачными после приостановки экономической активности. В свою очередь, само укрепление доллара дополнительно сдерживает рост экономики США, нанося удар по мультинациональным компаниям, и так столкнувшимся с необходимостью сворачивать бизнес и торговлю. Все это может сулить американской валюте дальнейший рост. Серия мер монетарной поддержки со стороны Федеральной резервной системы и рассматриваемый в Конгрессе план бюджетных стимулов США на $2 триллиона не смогли сдержать глобальное стремление к накоплению долларов. На рынке опционов индикаторы волатильности акций и облигаций достигли пиков, не отмечавшихся со времен финансового кризиса, а индекс S&P 500 снизился на 16%. Индекс Bloomberg Barclays, отражающий отдачу от казначейских облигаций США, вырос на 2,3% с начала месяца по 24 марта, при этом доходности 10-летних и 30-летних бондов в этом месяце опускались до рекордных минимумов. «Мы не думаем, что уже видели дно этого кризиса или пики доллара, — сказал Зак Пандл, соруководитель стратегии по глобальным валютам и развивающимся рынкам в Goldman Sachs Group Inc. — Учитывая внезапную остановку экономики, в ближайшие пару недель может возникнуть более проблематичный шок в связи с поступающими статданными. Доллар продолжит выигрывать от притока инвестиций в защитные активы и других сил, способствовавших его подъему до сих пор». Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился примерно на 2% после роста до рекордного максимума 23 марта, завершившего 10-дневное ралли. Он остается примерно на 7% выше минимума этого месяца, отмеченного 9 марта. В то же время стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу говорит, что сдвиги в аллокации активов в ближайшие месяцы с возвращением инвесторов в акции будут достаточно весомым явлением, чтобы несколько сдержать укрепление доллара. Он предполагает, что худший этап глобальной напряженности с фондированием и панических продаж со стороны розничных инвесторов остался позади, что позволит управляющим фондами начать ребалансировку портфелей. Курс доллара — Крупнейший банк США советует готовиться к нехватке долларов

