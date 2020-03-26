Март 26th, 2020

Армия США готовится принять на вооружение скоростной вертолет-разведчик

Bell 360 Invictus Bell Helicopter

Армия США заключила с американскими компаниями Bell Helicopter и Sikorsky контракты на разработку и проведение испытаний прототипов перспективных скоростных вертолетов-разведчиков. Как пишет Flightglobal, после испытаний прототипов, которые завершатся не позднее осени 2023 года, американские военные заключат с одной из компаний контракт на доработку ее вертолета и серийную поставку машин в войска.

Контракты с Bell и Sikorsky были заключены в рамках конкурса FARA, проводящегося Армией США в рамках более масштабного тендера FVL. Этот тендер предполагает разработку и производство пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от легких разведывательных и средних ударных до тяжелых транспортных, способных конкурировать по грузоподъемности с транспортными самолетами.

По итогам конкурса FARA, победитель должен будет создать вертолет, способный выполнять полеты не скорости не менее 180 узлов (333 километра в час). Новые машины должны будут заполнить нишу, освободившуюся после списания легких разведывательных вертолетов OH-58D Kiowa Warrior.

До сих пор в конкурсе FARA участвовали пять компаний. Помимо Bell и Sikorsky свои варианты скоростного вертолета-разведчика военным предлагали AVX Aircraft, Boeing и Karem Aircraft.

Sikorsky занимается разработкой вертолета Raider-X. Он создается по соосной схеме с толкающим воздушным винтом. Вертолет сможет развивать скорость более 205 узлов (около 380 километров в час). Корпус вертолета будет выполнен «граненым» для уменьшения его эффективной площади рассеяния. В машине также будут применяться другие технологии малозаметности.

Кабина вертолета будет выполнена с посадкой летчиков бок о бок. За кабиной пилотов будет размещено универсальное отделение, в котором можно будет перевозить десант или вооружение. Перспективная машина будет на 27 процентов больше, чем прототип скоростного вертолета-разведчика S-97, в настоящее время проходящего летные испытания.

Bell Helicopter занимается созданием вертолета Bell 360 Invictus. Эта машина создается на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. От базового варианта новый вертолет унаследует «стеклянную» кабину пилотов и полностью цифровое управление. Корпус вертолета будет выполнен с применением технологий малозаметности.

Bell 360 сможет выполнять полеты на скорости 180 узлов (333,4 километра в час). Машина получит крыло, которое на крейсерской скорости будет создавать до 50 процентов подъемной силы. Вертолет также получит хвостовой стабилизатор с подвижными аэродинамическими поверхностями. Первый полет вертолета запланирован на 2022 год.