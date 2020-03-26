Март 26th, 2020

Археологи нашли коллекцию «золотых самолетов» в городе инков

Археологи нашли коллекцию «золотых самолетов» в городе инков — во время очередных раскопок на плато Теотиуакан, в древнем мексиканском поселении, которое в период расцвета насчитывало более 130 000 жителей. Не смотря на то что это уже не первая подобная находка, ученые пока в заблуждении что эти фигурки золотых самолетов собой символизировали и для чего они предназначались. При этом каждая фигурка имеет как крылья, так и правильно авиационное хвостовое оперение, а при продувке в аэродинамической трубе показывает неплохой результат.

Интереснейшие фигурки из золота были найдены в Колумбии еще в XIX веке. Они хранились в музеях со стандартными табличками: «Птицы Отун». Однако примерно через 100 лет после их обнаружения посетители одной из выставок заметили невероятное сходство этих «птиц» с самыми современными самолетами. Так было положено начало сенсации, которая до их пор продолжает будоражить умы. Огромное количество людей считают, что древние инки имели летательные аппараты, похожие на современные.



Ювелирные украшения культуры Кимбая были созданы примерно в IV—VII веках. Небольшие артефакты из золота имеют размеры 4-5 см. Все они, как считают ученые, были положены в захоронения вождей и служили украшениями или оберегами. Их вешали на грудь или прикрепляли к одежде. Народы Толима и Кимбая, к которым эти произведения относят, жили на территории нынешней Колумбии, в среднем течении реки Магдалена, однако, похожие фигурки находили далеко за пределами данного региона: в Венесуэле, Перу, Коста-Рике. На сегодняшний день известно 33 подобных экспоната. Большинство из них хранится в «Музее золота» города Богота.



Скандал разразился в 1969 году, когда экспонаты музея были размещены на временную экспозицию в нью-йоркском музее «Метрополитен». Первым заметил удивительное сходство древних фигурок с новейшими самолетами американский ювелир Эммануэль Стауб. Сфотографировав наиболее интересные экспонаты, он передал их ученым-зоологам, в том числе и специалисту по «неуместным артефактам» Айвену Сандерсону. Этот натуралист, популяризатор криптозоологии, пришел в восторг от увиденного и передал информацию инженерам.



Надо сказать, что мнения ученых из разных областей по данным вопросам кардинально расходятся. Некоторые зоологи считают, что фигурки не похожи ни на одно из известных животных, другие, наоборот, находят в них много общего с птицами, рептилиями и летучими рыбами. Так же и специалисты по летательным аппаратам – Сандерсон получил на свой запрос разнохарактерные ответы. Доктор Нью-йоркского Аэронавигационного института Б. Пойсли и авиаконструктор Артур Юнг, например, считали, что данные модели действительно скорее являются копиями механических объектов, а не биологических, и начали полемику о целесообразности расположении крыльев у этого древнего самолета. Сандерсон сделал вывод, что нужно перейти к практическим испытаниям. В прессе уже к тому времени возник массовый интерес к таким необычным исследованиям.



Немецкие энтузиасты — авиаконстукторы Альгунд Энбоом, Петер Белтинг и Конрад Любберс создали на основе древних украшений настоящие летательные аппараты, чтобы проверить их «в деле». Оказалось, что дельтовидное крыло и вертикальная хвостовая плоскость «золотой птички» действительно обладают прекрасными аэродинамическими качествами. Из всех фигурок были выбраны те, которые наиболее были похожи на самолеты. На основе этих «прототипов» из современных материалов были созданы увеличенные в 16 раз авиа-модели. Самолетики снабдили моторами и радиоуправлением. Испытания собрали массу зрителей – шутка ли, запускать в воздух летательные аппараты 1,5-тысячелетней давности! Оказалось, что модели не только прекрасно летают, но и способны выполнять фигуры высшего пилотажа – они успешно делали «бочку» и «мертвую петлю», а с выключенным двигателем долго планировали. Надо сказать, что даже сами золотые фигурки, помещенные в аэродинамическую трубу, неплохо летают, несмотря на большой вес – энтузиасты этого вопроса и такой опыт проделали.



Сегодня, несмотря на прекрасные результаты данных испытаний, вопрос остается открытым. Ученые-историки не изменили своего мнения на этот счет. Так как никаких механизмов и даже необходимых для изготовления летательных аппаратов материалов у доколумбовых культур найдено не было, то и разговаривать не о чем. Все-таки история – это точная наука, она требует доказательств для любого утверждения. Однако любители сенсаций и популяризаторы околонаучных теорий не устают утверждать, что в данном случае мы держим в руках свидетельство существования высокоразвитых техногенных цивилизаций древности. Энтузиасты до сих пор ищут их истоки в различных местах – от космоса до мифической Атлантиды. Изображение «Колумбийского самолетика» даже выбрано в качестве одного из символов Ассоциации палеокосмонавтики.

Теотиуакан — древнейший город Латинской Америки. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26-28 км², а население — свыше 125 тыс. человек. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индейский город доколумбовой Америки, входивший в шестёрку самых крупных городов мира. Поселение городского типа в этом месте возникло в 3 веке до н. э., но город сформировался ко 2 веку н. э. в результате миграции населения с территорий, пострадавших от извержения вулканов.