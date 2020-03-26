Март 26th, 2020

Аналитики доказали,что работа из дома более эффективна

Сотрудники, работающие из дома, по сравнению с коллегами в офисе в среднем лучше вовлечены в процесс — они предпринимают на 23 процента больше действий, связанных с рабочими обязанностями.

Как выяснили аналитики, лидеры по продуктивности вне офиса — программисты, дизайнеры и маркетологи: их вовлеченность на 41 процент выше, чем у офисных коллег. Кроме того, «удаленные» сотрудники работают на 1,4 дня в месяц больше (около трех дополнительных недель в год).

80 процентов сотрудников, которые работают только в офисе, признались в ходе исследования, что были бы лояльнее, если бы могли выбирать локацию для работы хотя бы на один-два дня в неделю. Треть из них думает о смене места работы и о переходе к работодателю, который согласен на такой формат работы.

«Перевод сотрудников на «удаленку» не обязательно приводит к снижению эффективности работы, а в некоторых случаях даже наращивает производительность труда, — подчеркивают эксперты. — Возможно, глобальный кризис, вызванный COVID-19, позволит многим работодателям по-новому взглянуть на организацию работы в компании и отказаться от многих архаичных процессов».