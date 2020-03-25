Март 25th, 2020

Желтизна зубов: дантисты назвали необычные причины

Желтый оттенок зубов часто раздражает людей, так как большинство мечтает иметь белоснежную улыбку. Однако стоматологи встали на защиту желтых зубов и призывают не беспокоится из-за их наличия.

На страницах журнала «Вестник Здоровья» врачи заявили: желтоватый оттенок зубной эмали – это совершенно нормальное явление. «Он не является признаком наличия проблем в деятельности организма. Естественный цвет дентина именно желтый, поэтому людям не нужно переживать, если их зубы не такие белоснежные, как у других», — констатировали специалисты.



По словам экспертов, на оттенок зубной эмали оказывает определяющее влияние генетическая предрасположенность. Если у кого-то из родителей цвет зубов далек от белого, значит, ребенок будет обладателем желтоватой зубной эмали, отметили научные работники.



Другим серьезным фактором, воздействующим на оттенок зубной эмали, стоматологи назвали употребление готовых продуктов, в особенности содержащих сахар: его частое употребление ведет к ее пожелтению. «В эмали есть поры, и пищевые красители, содержащиеся во многих обработанных продуктах, проникают в них, способствуя изменению цвета. Медикаменты и лекарственные средства тоже могут изменить зубную эмаль. Особенно это заметно при длительном приеме препаратов тетрациклиновой группы», — сообщили врачи.