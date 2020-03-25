Защита от коронавируса: москвичи массово целуют икону Матроны Московской

В Москве уже выявлены 410 зараженных вирусом 2019-nCoV, городские власти ужесточают карантинные меры и готовятся к введению комендантского часа. Между тем, православные жители российской столицы продолжают жить своей обычной жизнью, посещая церкви и участвуя в молебнах.
Впрочем, некоторые верующие тоже обеспокоились личной безопасностью и поспешили принять экстренные меры, чтобы не заразиться коронавирусом. Для этого многие из них направились в Покровский женский монастырь, где выстроились в очередь, чтобы поцеловать икону Матроны Московской. Некоторые из них приехали сюда сразу из аэропорта, прямо с вещами, передает телеграм-канал «Расстрига».
Стоит отметить, что только за последние сутки в Москве выявили еще 120 зараженных смертельно опасной вирусной инфекцией. Видео из монастыря опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» известных российский блогер Рустем Адагамов.
Видео:
https://www.facebook.com/100003208032044/videos/2816946521755588/
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