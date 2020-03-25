Март 25th, 2020

«Все уйдет в унитаз»: Кремль свернул бутафорные планы «ускорения экономики»

План ускорения российской экономики до темпов выше мировых, ради которого власти поднимали НДС и повышали пенсионный возраст, затонул вместе ценами на нефть на мировом рынке.







Обвал Brent до 25 долларов за баррель с потерей 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов бюджета поставил крест на мегапроектах и инфраструктурных стройках, которые политбюро планировало финансировать из Фонда национального благосостояния.



Выделение средств ФНБ на проекты придется отложить, заявил глава Счетной палаты Кудрин. Он добавил, что выполнить «технологический рывок» и «резкое сокращение бедности» в этом году «будет точно сложно».



Нарисованный 3-процентный рост будет, но только отрицательным. У российской экономики не осталось шансов. Она неизбежно скатится во вторую рецессию за последние 6 лет, считает главный экономист БКС В.Тихомиров, передает Финанс.



В оставшиеся три квартала ВВП будет падать на 3-5%, по итогам года экономика сожмется на 2,7%, реальные доходы населения рухнут на 3,7%, отток капитала ускорится в 4 раза, до 110 млрд долларов, прогнозирует Тихомиров.



По прогнозу рейтингового агентства НКР, в лучшем случае Россия потеряет 2% ВВП, но скорее всего — 6% ВВП, при этом быстрого восстановления уже не произойдет. По оценке Moody’s, экономика РФ потеряет 3% в 2020 году.



«Дело даже не в вирусе, а в том, что сжимаются целые сектора экономики. Авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов», — перечислял 18 марта главарь Минфина Силуанов. Крупный бизнес выстраивается в очередь за помощью правительства, в распоряжении которого пока лишь мизерный резервный фонд размером 300 млрд рублей, или 0,27% ВВП.



Мишустин уже поручил Минфину перекроить дырявый бюджет. Для этого придется пустить «под нож» мегапроекты и инвестиции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновники. В бюджете-2020 на нацпроекты заложено 1,9 трлн рублей.

Часть этих расходов придется отложить на неопределенный срок. «Странно строить высокоскоростные железнодорожные магистрали, когда не хватает больниц», — объясняет чиновник правительства.



Власти США запускают программу стимулирования экономики на 2 трлн долларов с налоговыми каникулами и прямыми выплатами гражданам, Евросоюз — на 750 млрд евро. Но «конкретно на РФ никакого стимулирования нет и не будет, а все монетарные действия направлены исключительно на поддержание «штанов» в бюджете», констатирует старший аналитик «Альпари» А.Бодрова: малому бизнесу и населению вряд ли что-то достанется.



Фокус бюджета сместится с инвестиций в будущее на текущее потребление — через госрасходы, а также трансферты и субсидии компаниями. Это, впрочем, «не поможет избежать рецессии, а лишь снизит ее глубину», говорит Мурашов.