Март 25th, 2020

В Украине продлили карантин до 24 апреля

В Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля текущего года.

«Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, решение позволяет продлить данные меры в случае необходимости. Таким образом, Кабинет министров Украины в среду расширил режим чрезвычайной ситуации, ране введенный в ряде областей, на всю территорию Украины Представляя проект решения, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что проект был разработан МВД, в том числе для назначения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, а также для переведения единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

«То есть мы предлагаем сейчас решением правительства ввести режим чрезвычайной ситуации по всему государству», — сказал Аваков. Согласно принятому решению, заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач назначен руководителем по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Дополнительных материальных затрат принятие этого решение не требует. «В первую очередь это требует принятия от нас стабилизационного фонда», — сказал глава МВД.