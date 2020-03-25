Март 25th, 2020

В Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски быстрого теста на коронавирус

В Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали Киоски Corona Drive In.







Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. Не выходя из машины.



Все гениальное — просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.





