 
 
Март 25th, 2020

В Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски быстрого теста на коронавирус

В Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали Киоски Corona Drive In.



Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. Не выходя из машины.

Все гениальное — просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.


Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.

Бескровные тесты — мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.

Тесты делятся на бесплатные и платные. Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.

Category: Мир, Новости ﻿
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