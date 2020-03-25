Март 25th, 2020

В Китае открылись более 500 кинотеатров

Жизнь в Китае действительно восстанавливается после эпидемии. На прошлой неделе мы писали об открытии первых нескольких кинотеатров спустя месяцы карантина, а теперь, как сообщает Variety, в Поднебесной уже заработали более пятисот кинотеатров.

И хотя пятьсот — это менее 5% от общего количества китайских кинотеатров, очевидно, что общественная жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Правда, администрации кинотеатральных заведений сетуют, что люди все еще боятся выходить из дома и посещать общественные места. Так, со времени открытия первых кинотеатров в Китае удалось продать билетов лишь на две тысячи долларов.

Низкие продажи связаны и с тем, что кинотеатры пока что полностью лишены новинок проката, так как все голливудские релизы были перенесены из-за пандемии. Так что в настоящее время в Китае крутят старые проверенные блокбастеры, первым из которых стал «Гарри Поттер и философский камень».

Также отметим, что пока в Китае кинотеатры возвращаются к работе после карантина, в США администрации кинотеатров просят финансовой помощи у государства, чтобы не обанкротиться во время застоя, связанного с коронавирусом.