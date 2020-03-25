 
 
Март 25th, 2020

В Испании от коронавируса за сутки умерло 738 человек

Картинки по запросу "коронавирус в испании"

За минувшие сутки количество погибших от коронавируса в Испании увеличилось на 738 человек, зараженных — на 8 тысяч.

На сегодняшний день в Испании насчитывается порядка 47 тысяч зараженных, а количество погибших достигло отметки в 3434 человека.

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.

Кроме того, испанские СМИ допускают, что вспышка коронавируса в Испании может достичь даже больших масштабов, чем в Китае и Италии. С каждым днем болезнь в королевстве распространяется всё шире и диагностируется там, где вспышек ранее замечено не было.

http://mignews.com/news/disasters/world/250320_150409_40382.html

Category: Мир, Новости ﻿
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