 
 
Март 25th, 2020

В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и облизывал святыни

Пандемия разделила людей на три лагеря — тех, кто трезво оценивает ситуацию, тех, кто преувеличивает и преуменьшает опасность. Последних становится все больше, причем сторонники «теории заговора» есть и среди журналистов. В Иране, например, представители СМИ, чтобы доказать — коронавируса нет, облизывали святыни, принципиально отказывались от ношения масок, утверждая, что заболевание выдумка и вообще властям нужно что-то делать, чтобы успокоить паникеров.

В таких экспериментах участвовал журналист Хамед Джалали Кашане. Он обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, и даже признался, что сам хотел бы заразиться «ради хайпа». Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.

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- Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть, — написал 21 февраля в твиттер журналист.

Это был действительно коронавирус, 29 февраля Кашане умер. Его смерть подтверждает агентство YJC.
https://www.kp.ru/online/news/3805941/

Tags: , | Category: Мир, Новости ﻿
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