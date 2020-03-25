В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и облизывал святыни

Пандемия разделила людей на три лагеря — тех, кто трезво оценивает ситуацию, тех, кто преувеличивает и преуменьшает опасность. Последних становится все больше, причем сторонники «теории заговора» есть и среди журналистов. В Иране , например, представители СМИ, чтобы доказать — коронавируса нет, облизывали святыни, принципиально отказывались от ношения масок, утверждая, что заболевание выдумка и вообще властям нужно что-то делать, чтобы успокоить паникеров.

В таких экспериментах участвовал журналист Хамед Джалали Кашане. Он обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, и даже признался, что сам хотел бы заразиться «ради хайпа». Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.

- Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть, — написал 21 февраля в твиттер журналист.

Это был действительно коронавирус, 29 февраля Кашане умер. Его смерть подтверждает агентство YJC.

https://www.kp.ru/online/news/3805941/