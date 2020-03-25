Март 25th, 2020

Ученые Южной Кореи изобрели прозрачные солнечные панели





В Южной Корее изобрели прозрачные солнечные панели, которые смогут заменить окна

Исследователи из Южно-Корейского национального института науки и технологий (УНИСТ) создали прозрачный кристаллический кремниевый солнечный элемент, просверлив в нем микроотверстия диаметром около 100 мкм.



Новая ячейка была изготовлена ​​путем размещения окон со светопропусканием в форме микроотверстий на прозрачной подложке c-Si нейтрального цвета и толщиной около 200 мкм. В противном случае ячейка была бы непрозрачной. Маленькие микроотверстия были спроектированы так, чтобы обеспечить пропускание всего падающего видимого света через подложку. «Расстояние между отверстиями в прозрачной подложке c-Si поддерживается с использованием микрометровой шкалы, что позволяет сделать расстояние намного меньшим, чем 1,75 мм, так что рисунок отверстий будет невидимым даже на расстоянии 30 см», — сказали ученые.



Исследовательская группа также утверждает, что разработала самый эффективный на сегодняшний день прозрачный солнечный элемент с КПД до 12,2%. Это сравнимо с традиционными прозрачными солнечными элементами, поглощающими ультрафиолетовое или инфракрасное излучение, эффективность которых обычно достигает 2%.



Следующим шагом для этой технологии является увеличение масштаба солнечного элемента до 25 см2 и повышение эффективности до 15%. «Нам также необходимо иметь механическую устойчивость и прочность, чтобы применять наше устройство для замены текущего окна в здании», — сказал автор исследования Кваньонг Сео.