Март 25th, 2020

Ученые признали, что не могут решить знаменитую загадку «списка шумерских царей»

Ученые признали, что не могут решить знаменитую загадку «списка шумерских царей» — представители Оксфорда считают, что всеобщая история, описанная на знаменитой призме из Шумера непонятным образом связана с Ветхим Заветом, но почему в обоих текстах согласуются всеобщие события и то, что произошло до потопа пока не ясно. Возможно был более древний общий текст, описывающий потоп и то, что было до него.

Современная археология знает немало находок, смысл и значение которых до сих пор не разгаданы и вряд ли будут поняты в ближайшее время. Например, древнеиндийские манускрипты, в которых подробно описано нечто похожее на корабли для полетов в ближний космос или ядерные взрывы. Или труднообъяснимые рисунки на стенах древнеегипетских гробниц.

Одним из таких загадочных артефактов был и остается так называемый список шумерских царей…

Шумеры — первая из известных современной науке высокоразвитых человеческих цивилизаций. Их города располагались в междуречье Тигра и Евфрата. Сейчас это юг Ирака от Багдада до Персидского залива.

Установлено, что к III тысячелетию до нашей эры в составе цивилизации Шумера было по крайней мере 12 отдельных городов-государств: Киш, Урук, Ур, Сиппар, Акшак, Ларак, Ниппур, Адаб, Умма, Лагаш, Бад-Тибира и Ларса. Причем в каждом городе население поклонялось своим богам. Там были установлены и посвященные им храмы.

Таинственная призма

Изначально, как утверждается в древних источниках, власть у шумеров принадлежала народу. То есть они дали миру прообраз современной демократии. Но потом у шумеров появился институт царской власти. Вот и все, что современное человечество знало о шумерах вплоть до 1906 года.

Но в тот год было сделано поразительное открытие — найден «царский список» этой древнейшей цивилизации. А точнее, коллекция древних текстов, свидетельствующих о том, что далеко не все, что мы привыкли считать мифами, — действительно вымысел.

Открытие сделал американский археолог немецкого происхождения Герман Хилпрехт. На месте, где располагался древний шумерский город Ниппур, ученый нашел фрагмент списка правителей шумерской державы. Это привлекло к теме шумеров интерес ученых со всего мира.

После открытия Хилпрехта другими исследователями было найдено еще 18 артефактов, содержащих частично или полностью тот же самый текст. Самой значительной находкой в этом направлении стала четырехгранная керамическая призма высотой около 20 сантиметров, которую извлекли на свет в 1922 году.

По имени своего первооткрывателя она называется призмой Вельда Бланделла. Эксперты установили, что возраст глиняного манускрипта — около 4 тысяч лет. Все четыре грани призмы заполнены клинописью в два столбца. В центре находится отверстие, куда, как предполагалось, вставлялся деревянный стержень, чтобы призму можно было поворачивать и читать каждую из граней. В наши дни знаменитый артефакт хранится в клинописной коллекции Музея Эшмола в Оксфорде.

После того как все надписи удалось расшифровать, выяснилось, что список правителей Шумера включает в себя не просто перечень имен. Там описывались и Всемирный потоп, и спасение Ноя, и многие другие события, известные нам по Ветхому Завету.

Ученые сделали вывод, что и призма Вельда Бланделла, и остальные фрагменты клинописного текста — все это списки с какого-то общего источника, где подробно описывалась история цивилизации шумеров.

Секреты долголетия

Список правителей начинается с допотопных времен и заканчивается 14-м правителем династии Исин (около 1763-1753 годов до нашей эры). Конечно, наибольший интерес вызвали имена тех царей, которые правили Шумером до Всемирного потопа (согласно современным взглядам, подобная глобальная катастрофа действительно могла постигнуть нашу планету около 8122 года до нашей эры).

Первое, что поразило ученых, — сроки царствования каждого из древних правителей. Вот несколько переведенных фрагментов из клинописей, адаптированных под современный язык: «Алулим правил 28 800 лет в качестве царя; Алалгар правил 36 000 лет — два царя правили 64 800 лет. Эриду был оставлен, (и) престол был перенесен в Бад-Тибиру».

Всего же, по сведениям древних источников, цари допотопного периода в общей сложности правили 241 200 лет. Несколько обстоятельств заставили современных ученых усомниться в правдивости этих записей. Во-первых, невероятно длинные сроки правления каждого из царей. И во-вторых — то, что эти персонажи являются героями древних шумерских и вавилонских легенд и эпосов.

Однако сейчас есть исследователи, которые находят объяснение этим обстоятельствам. Например, существует теория, что эти цифры являются своего рода гиперболами и выражают власть, торжество или важность персон, к которым они относятся.

Например, в Древнем Египте фраза «Он умер в возрасте 110 лет» относилась к тем, кто прожил жизнь в полной мере и внес важный вклад в жизнь общества. То же самое могло быть и с шумерскими древними царями. Такими «сроками» историки награждали своих правителей за их безграничную власть и важность того, что они делали для государства.

Кстати, здесь таится еще одна загадка шумерского «царского списка». Дело в том, что после потопа, который упоминается там как реальное историческое событие, сроки правления шумерских царей стали сокращаться, и последние из них уже правили в течение вполне реальных «человеческих» периодов. Разумного объяснения этому ученые пока не нашли.

Правда, есть еще одна гипотеза, которая объясняет несоответствия дат. Она была выдвинута в 1993 году и заключается в том, что у шумеров была совершено другая система летоисчисления, которая и приводила к таким фантастическим срокам. Но опять же — она не объясняет, почему «после потопа» сроки стали вполне реальными. Эти обстоятельства еще ждут своих исследователей.

В соответствии с Писанием

Еще одна особенность, которая делает шумерские списки уникальными и необычайно ценными для современной науки, заключается в том, что они косвенно подтверждают истинность тех событий, которые описаны в Ветхом Завете. Например, в Книге Бытия рассказывается о «великом потопе» и об усилиях Ноя спасти представителей рода человеческого и животных — «каждой твари по паре».

В шумерских клинописях тоже упоминается, что на Земле был великий потоп, который смыл многие города. Причем упоминается как о реальном, само собой разумеющемся факте. Вот еще одна цитата из древних источников, адаптированная для современного восприятия: «(Всего) в пяти городах восемь царей правили 241 200 лет. Затем потоп смыл (страну). После того как потоп смыл (страну) и царство было ниспослано с небес (во второй раз), Киш стал местом престола».

На основании шумерской клинописи можно попробовать ориентировочно установить дату библейского потопа. Если сопоставить время правления допотопных династий и даты строительства шумерских городов, то можно прийти к выводу, что «вода смыла землю» примерно за 12 тысяч лет до Рождества Христова.

В источниках древней цивилизации есть и другие совпадения с Ветхим Заветом. В частности, там тоже упоминается «первый человек» (прообраз библейского Адама) и рассказывается о грехах, которые он совершил и этим прогневал богов. Есть там и косвенные упоминания о печальной истории Содома и Гоморры — городах, которые были уничтожены Богом за греховность их жителей.

Правда, там описывается несколько иное наказание за грехи. Если библейские Содом и Гоморра были уничтожены «небесным огнем», то шумерских грешников поубивали и разрушили их города «существа, спустившиеся с гор и не знающие пощады».

Конечно, в шумерских списках нет и быть не может текстуального совпадения с библейскими текстами. Это понятно — Библия неоднократно переводилась, переписывалась, исправлялась и дополнялась. Можно с уверенностью говорить, что ее нынешний текст сильно отличается от реальных событий, которые там описаны.

Но важно то, что и в Ветхом Завете, и в шумерском «списке царей» упоминаются одни и те же хорошо узнаваемые эпизоды развития человеческой цивилизации. Именно это делает находки Хилпрехта и его последователей такими значимыми для человечества.

В заключение хочется подчеркнуть вот что. У ученых до сих пор нет единого мнения относительно того, являются ли шумерские списки точным отражением исторических событий или это все-таки смесь легенд, сказок и реальной истории. Но, как известно, наука не стоит на месте. Не исключено, что в будущем будут найдены другие артефакты, которые дополнят или опровергнут шумерский «список царей».