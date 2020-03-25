Март 25th, 2020

Сокровища бухты Салькомбе

Пожалуй, это одно из самых древних кораблекрушений в мире. Торговое судно занималось перевозкой медных слитков и олова ещё в 900 году до н.э. Найденный груз является свидетельством того, что уже в давние времена была развита коммерция.

Древнейшее кораблекрушение произошло у берегов бухты Салькомбе (Великобритания). Торговое судно с медными слитками и оловом еще в 900 г. до н.э. ушло на дно.

Судно имеет длину 12 м, лежит на глубине 8-10 м. На нем было обнаружено 295 артефактов общим весом более 84 кг (259 слитков медных слитков, 27 слитков олова, бронзовый меч, три золотых торка).

Кораблю вез в Британию 259 медных и 27 оловянных слитков. Медь и олово являются компонентами бронзы, основного материала, из которого в тот период в Европе делалось оружие, орудия труда и украшения.

Ученые и ранее обнаруживали у британских берегов затонувшие суда бронзового века, однако в этом случае им особенно повезло, поскольку, во-первых, судно было довольно крупным для того времени, а во-вторых, его груз неплохо сохранился.

Археологи полагают, что оно пересекало Ла-Манш от французского берега непосредственно к побережью Девона, а не в самом узком месте пролива между Кале и Дувром. На английском берегу поблизости открыты следы доисторического земледелия и круглых хижин.



