Март 25th, 2020

Сокращает ли продолжительность жизни красное мясо: новые данные





В XXI веке во всем мире увеличилось потребление красного мяса. Ученые проанализировали результаты большого количества исследований, чтобы сделать выводы о его воздействии на состояние сердечно-сосудистой системы, риски диабета и рака.

Красное мясо может быть важным источником белка, калорий и витаминов группы В. Однако исследования показывают, что его потребление связано с риском для здоровья. Среди вредных последствий – развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, что приводит к сокращению продолжительности жизни.



В исследованиях по питанию все чаще подчеркивается различие между необработанным красным мясом (говядиной, свининой и бараниной) и переработанным (беконом, сосисками, колбасой). В составе последних – избыток соли и других вредных добавок, которые повышают риск гипертонии и инсульта.



Также красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, особенно при чрезмерном употреблении, пишет news-medical.net.



Другая теория о том, почему красное мясо ассоциируется с сердечно-сосудистыми нарушениями, связана с содержанием в нем гемового железа, которое увеличивает частоту инфаркта миокарда и потенциальный риск развития рака. (Рак прямой кишки – основная форма рака, связанная с употреблением красного мяса.)



Риск рака также увеличивают канцерогенные соединения, которые присутствуют в красном мясе или создаются во время его приготовления при высоких температурах.



В одном долгосрочном исследовании, которое длилось 28 лет, приняли участие 121 000 людей. Исследователи подсчитали, что замена одной порции красного мяса на другие продукты (рыба, птица, орехи, бобовые, нежирные молочные продукты или цельные зерна) может снизить риск смерти до 19%.



Недавние исследования показали, что даже низкое употребление красного мяса связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с его отсутствием в меню.