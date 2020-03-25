Март 25th, 2020

Шэрон Стоун занялась живописью во время карантина и показала свою первую картину

Даже в такой непростой ситуации, как сейчас, можно найти плюсы. Если для одних карантин и самоизоляция — это настоящее испытание, то для других — это повод попробовать что-то новое. Так, научиться живописи решила 62-летняя американская актриса Шэрон Стоун, которая, как и многие другие звезды, сейчас проводит время дома.

В инстаграме она поделилась видеороликом, в котором продемонстрировала свое первое художественное творение — изображение пионов.

Я закончила свою картину. Я так рада! И это даже похоже на что-то, что я действительно нахожу великолепным. Вы можете делать что-то, что, как вы думали, вы не умеете, если вы не знаете, чем заняться дома. Это был мой первый шаг в изучении чего-то. Надеюсь, вы занимаетесь тем, что вам нравится. Надеюсь, вы в безопасности и добром здравии,



— прокомментировала она.

Подписчики звезды не только оценили результат ее творчества, но и предложили Шэрон продать картину на аукционе, чтобы затем пожертвовать средства медработникам, а также сотрудникам и владельцам кафе и ресторанов, которые сейчас несут огромные убытки.

Шэрон, это чертовски здорово! Ты уверена, что никогда прежде не рисовала?

Спасибо за прекрасную идею! Пожалуй, я тоже попробую начать рисовать,

— восхитились актрисой поклонники.