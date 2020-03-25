Март 25th, 2020

Самый известный охотник за головами хочет уйти на пенсию

Самый известный охотник за головами,оказывается,живет в наше время.

Рискуя жизнью, он поймал более 10 тысяч преступников, скрывавшихся от американского правосудия, пережил тюрьму, предательство сына и смерть любимой.

У него брали интервью самые именитые журналисты, его пародировали в «Симпсонах» и «Южном Парке».Дуэйн Чепмен по прозвищу Пес стал настоящим героем в США.И снял об этом сериал.

Но у славы были и неприятные последствия. Как самый узнаваемый охотник за головами в Америке — возможно, второй после Бобы Фетта из «Звездных войн» — Пес стал жертвой пристального внимания таблоидов. Скандалы, сплетни и даже предательства близких людей не заставили долго ждать.

Чепмен занимался отловом преступников задолго до телесериала, сделавшего его звездой. За десятки лет карьеры он поймал множество опасных головорезов, маньяков и мелких криминальных авторитетов. Каждый выход на охоту для Чепмена и его семьи — не просто погоня за наживой. Это тяжелая работа с реальным риском для жизни.

Он ловил беглецов больше сорока лет, с редкими перерывами на тюремные заключения, — так было вплоть до 2019 года. Но после ухода из жизни самого дорогого человека Пес решил сделать перерыв в карьере и наконец дать себе немного отдохнуть.