Март 25th, 2020

Раскрыта тайна смерти лидера «Нирваны» Курта Кобейна

Раскрыта тайна смерти лидера «Нирваны» Курта Кобейна — журналисты нашли подтверждение версии, что знаменитый музыкант не застрелился, а все таки был убит. Но вот кто его убил — издание Hollywood weekend считает, что это был мужчина, а не женщина, судя по судебной экспертизе.

8 апреля 1994 года мир облетела весть о смерти Курта Кобейна, лидера группы Nirvana и одного из самых популярных музыкантов современности. Официальная причина смерти — самоубийство: за три дня до того как обнаружили тело, он ввел себе дозу героина, не совместимую с жизнью, и выстрелил в рот из дробовика. Но существует и другая версия…





Попытки или разговоры?



Биографы Кобейна заявляют, что еще в 14 лет, в 1981 году, Курт говорил друзьям, что станет успешным музыкантом, а потом совершит самоубийство. С 1986 года он начал принимать наркотики и пристрастился к ним, не отрываясь от взлета на вершины хит-парадов. Несколько раз лечил зависимость в клинике, но безуспешно. 4 марта 1994 года жена Курта Кортни Лав обнаружила его лежащим на полу в номере римского отеля. Музыкант был без сознания. Как выяснилось позже, у него случилась передозировка лекарства рогипнол, которое Курт запивал шампанским. Он уверял всех, что просто ошибся с дозой, но некоторые сочли это первой попыткой свести счеты с жизнью. Две недели спустя Лав вызвала полицию, когда Кобейн заперся в комнате с оружием и таблетками. Впоследствии оба утверждали, что кончать жизнь самоубийством он не планировал и тогда. Вскоре после этого Кобейна в очередной раз поместили в клинику для наркоманов, откуда он сбежал — перелез через стену — и улетел в Сиэтл. Для поисков мужа Кортни Лав наняла частного детектива Тома Гранта, однако тот найти его не успел…

Неожиданная смерть



8 апреля 1994 года к дому Курта и Кортни подъехал электрик, который должен был поставить охранную систему. Увидев в гараже машину, он заключил, что дома кто-то есть, но ему никто не открыл. Тогда электрик поднялся из гаража в оранжерею — и увидел там тело Кобейна с кровью возле уха и дробовиком на груди. Криминалисты установили, что смерть наступила 5 апреля, а ее причиной стало проникающее ранение в голову — певец выстрелил себе в рот. В предсмертной записке, адресованной воображаемому другу детства, Курт признавался, что перестал получать удовольствие от музыки, и просил ни в чем не винить его жену.

Странные обстоятельства



Придраться к официальной версии, казалось бы, нелегко. Однако есть основания полагать, что последние строки записки написаны кем-то другим (в вещах Кортни Лав нашли образцы почерка, совпадающего с ними). Но главное — все приближенные к паре знали, что Кобейн и Лав часто ссорились и даже подумывали о разводе (как выяснилось позже, Курт успел подать на него, и бывшая жена получила лишь часть ожидаемых денег). Все это привело к тому, что появилась неофициальная версия — убийство. Одним из главных ее сторонников стал детектив Том Грант. Изучив обстоятельства дела, он обвинил Кортни Лав в убийстве или его организации. А насторожило его помимо записки то, что на дробовике не было заметных отпечатков пальцев. Кроме того, доза героина в крови Кобейна втрое превышала смертельную. Она должна была убить его раньше, чем он вытащил иглу из вены, и уж точно Курт не смог бы взять в руки оружие. Правда, информация о дозировке является неофициальной (это конфиденциальные данные по законам штата Вашингтон), поэтому полагаться на нее нельзя.

Расследование продолжается



В 1998 году в фильме «Курт и Кортни» музыкант Эд Хоук заявил, что Кортни Лав предлагала ему убить Кобейна. Он сказал, что знает имя убийцы. Вскоре Хоук погиб под колесами поезда при странных обстоятельствах. Усилия детектива Тома Гранта и журналистов привели к тому, что в 2014 году расследование было открыто заново. Однако ничего принципиально нового оно не показало, к тому же большая часть материалов осталась засекреченной. Криминалисты проанализировали фотографии и не приняли как доказательство, что записка могла быть дописана кем-то еще. В пользу версии о самоубийстве выступает мать Курта Кобейна, которая считает, что он давно к этому готовился. Оба его дяди покончили с собой, а у самого музыканта диагностировали биполярное аффективное расстройство (БАР), одним из эффектов которого могут быть суицидальные настроения. А вот отец Кортни Лав полагает, что она вполне может быть причастна к этой истории, но достаточных доказательств у него нет. Словом, точка в этой истории пока не поставлена. Возможно, со временем мы узнаем, что же на самом деле произошло с лидером популярной группы Nirvana.