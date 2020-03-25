 
 
Март 25th, 2020

От коронавируса в мире скончались 17,7 тысяч человек

© Коллаж ИА «Росбалт»
Число инфицированных коронавирусом в мире к ночи среды достигло 385652 человек, количество летальных исходов составило 17699. Выздоровели почти 100 тыс. человек, пишет издание South China Morning Post.
За сутки число подтвержденных случаев заражения выросло на 35884, количество смертей — на 1662.
На домашнем карантине, по информации издания, сейчас находятся более 1 млрд человек.
Газета занимается электронным подсчетом больных, скончавшихся и излечившихся от вируса на основе официальной статистики правительств разных стран.

Category: Мир, Новости ﻿
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