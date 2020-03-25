 
 
Март 25th, 2020

Общий размер помощи американцам от властей США из-за коронавируса составит около $6 трлн

© СС0 Public Domain
Власти США в связи с коронавирусом окажут помощь широким слоям американцев, включая безработных, индивидуальных предпринимателей и нуждающиеся в поддержке семьи, на общую суму около $6 трлн.
Это будет самый большой пакет финансовой помощи в истории США, сообщил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. $2 трлн из них составит прямая помощь, примерно $4 трлн — кредиты федерального резерва США.
Кудлоу добавил, что страну ждет «тяжелый период», однако подчеркнул, что это будут «недели, а не годы».

Category: Новости, США ﻿
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