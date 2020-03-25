Общий размер помощи американцам от властей США из-за коронавируса составит около $6 трлн

Власти США в связи с коронавирусом окажут помощь широким слоям американцев, включая безработных, индивидуальных предпринимателей и нуждающиеся в поддержке семьи, на общую суму около $6 трлн.

Это будет самый большой пакет финансовой помощи в истории США, сообщил советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. $2 трлн из них составит прямая помощь, примерно $4 трлн — кредиты федерального резерва США.

Кудлоу добавил, что страну ждет «тяжелый период», однако подчеркнул, что это будут «недели, а не годы».