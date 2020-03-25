Март 25th, 2020

Надежда Бабкина похудела на 22 кг

Надежда Бабкина недавно призналась, что сильно похудела. По словам артистки, она сбросила 22 кг.

Избавиться от лишних килограммов Бабкиной удалось при помощи диеты, известной как 8/16. В течение 8 часов в сутки можно есть любые продукты, а оставшееся время нужно голодать.

О таком способе похудения Надежда узнала от актрисы Нонны Гришаевой. «За три месяца у меня ушло 22 килограмма», — похвасталась Бабкина.

19 марта певице исполнилось 70 лет. В честь этого события Надежда выложила в Сеть фото, на котором можно увидеть, как изменилась фигура артистки.