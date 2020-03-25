Март 25th, 2020

Модель плюс сайз Стефания Феррарио считает свою фигуру идеальной

Все уже привыкли,что девушки,которые работают в модельном бизнесе высокие и стройные.Но людей с идеальными фигурами на планете гораздо меньше, чем тех, кто имеет избыточный вес. И сейчас на модных площадках все чаще появляются девушки с параметрами, превышающими цифры 90-60-90.

И появляются они на подиумах, потому что востребованы, в них сегодня по-настоящему нуждаются. Видимо, общество несколько устало от знойных, идеально сложенных моделей, и теперь ему гораздо интереснее наблюдать за девушками, красота которых имеет вполне земное происхождение.

На фото, представленном здесь, изображена жительница Австралии — Стефания Феррарио. Родилась эта девушка в городе Канберра 14 июня 1993 года. Ее пропорции — 100-72-104. Стефания называет себя женщиной с идеальной фигурой, которая пропагандирует любовь к своему телу.

Работает наша героиня моделью плюс сайз. Сама же девушка говорит, что она просто модель — без приставки «плюс сайз». По словам Стефании, когда девушек из модельного бизнеса так называют, это ограничивает их в правах и возможностях. Стефания с успехом рекламирует купальники и нижнее белье.

Своей работой она стремится показать всему миру, что носить модные вещи и в них притягивать взоры мужчин может каждая женщина, независимо от ее параметров.