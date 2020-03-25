Какие продукты сделают вас устойчивее к вирусам

Пока вы сидите дома на карантине, у всех наконец появится время позаботиться о себе: вовремя питаться, а не бегать со встречи на встречу, есть здоровые домашние блюда, а не еду с доставок, пополнить запасы витаминов в организме, употребляя правильные продукты.
Сейчас в период повышенного риска подхватить вирусное заболевание, необходимо следить за поступлением витаминов в достаточном количестве. Диетолог Наталья Самойленко, которая ранее рассказала, как не поправиться во время поста, на своей странице в Instagram поведала, какие продукты сделают вас более устойчивыми к вирусным заболеваниям.
Эксперт рекомендует по максимуму включить их в рацион, чтобы восполнить недостаток витаминов и укрепить иммунитет.
Продукты, богатые Витамином D.
По данным статистики около 50% населения Земли имеют недостаток «гормона солнца», а при недостаточной инсоляции важно увеличить его употребление с пищей, употребляя:⠀
Жирные сорта рыбы: лосось дикого вылова, сардины, тунец, сельдь;
Масло печени трески. в 1 ч. л. — 58% суточной дозы;
Яичный желток. Важно чтобы куры были свободного выгула или питались кормом, обогащенным дополнительно витамином D.
Лесные грибы, которые росли в условиях солнечной активности. Такие грибы как шампиньоны, которые могут расти в полутемных и полуподвальных помещениях содержат мизерное кол-во витамина.
Витамин А содержат:
Печень (в 100 г. говяжьей печени — 1049% суточной потребности, 1 ч. л. рыбьего жира — 150%);
⠀Морковь (в 100 г — 95% суточной потребности);
⠀Капуста кале (76% на 100 г), шпинат (52%), салат латук;
⠀Жирные сорта рыбы, чемпионы: королевская макрель, лосось;
⠀Сыры, сливочное масло.
Витамин Е
Витамин Е достаточно распространен в продуктах питания, но может быть нарушено его всасывание, что и вызовет дефицит. Больше всего его в продуктах:
Масло зародышей пшеницы (1 чайная ложка — 135%);
Масло грецкого ореха (1 чайная ложка — 43%);
Миндальное масло (1 чайная ложка — 36%);
Миндаль, грецкий орех, кедровый орех, бразильский орех, фисташки, семечки;
Жирные сорта рыбы (лосось, форель);
Икра рыбы (100 г — 47%).
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