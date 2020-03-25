Март 25th, 2020

Какие продукты сделают вас устойчивее к вирусам





Пока вы сидите дома на карантине, у всех наконец появится время позаботиться о себе: вовремя питаться, а не бегать со встречи на встречу, есть здоровые домашние блюда, а не еду с доставок, пополнить запасы витаминов в организме, употребляя правильные продукты.





Сейчас в период повышенного риска подхватить вирусное заболевание, необходимо следить за поступлением витаминов в достаточном количестве. Диетолог Наталья Самойленко, которая ранее рассказала, как не поправиться во время поста, на своей странице в Instagram поведала, какие продукты сделают вас более устойчивыми к вирусным заболеваниям.



Эксперт рекомендует по максимуму включить их в рацион, чтобы восполнить недостаток витаминов и укрепить иммунитет.



Продукты, богатые Витамином D.



По данным статистики около 50% населения Земли имеют недостаток «гормона солнца», а при недостаточной инсоляции важно увеличить его употребление с пищей, употребляя:⠀



Жирные сорта рыбы: лосось дикого вылова, сардины, тунец, сельдь;

Масло печени трески. в 1 ч. л. — 58% суточной дозы;

Яичный желток. Важно чтобы куры были свободного выгула или питались кормом, обогащенным дополнительно витамином D.

Лесные грибы, которые росли в условиях солнечной активности. Такие грибы как шампиньоны, которые могут расти в полутемных и полуподвальных помещениях содержат мизерное кол-во витамина.

Витамин А содержат:



Печень (в 100 г. говяжьей печени — 1049% суточной потребности, 1 ч. л. рыбьего жира — 150%);

⠀Морковь (в 100 г — 95% суточной потребности);

⠀Капуста кале (76% на 100 г), шпинат (52%), салат латук;

⠀Жирные сорта рыбы, чемпионы: королевская макрель, лосось;

⠀Сыры, сливочное масло.



Витамин Е



Витамин Е достаточно распространен в продуктах питания, но может быть нарушено его всасывание, что и вызовет дефицит. Больше всего его в продуктах:



Масло зародышей пшеницы (1 чайная ложка — 135%);

Масло грецкого ореха (1 чайная ложка — 43%);

Миндальное масло (1 чайная ложка — 36%);

Миндаль, грецкий орех, кедровый орех, бразильский орех, фисташки, семечки;

Жирные сорта рыбы (лосось, форель);

Икра рыбы (100 г — 47%).