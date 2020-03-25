Март 25th, 2020 «Гибридную» третью мировую никто не отменял — Россия ее продолжает Иногда циничность Кремля просто поражает, казалось бы, в ситуации, когда мир столкнулся с пока не решенной проблемой пандемии COVID-19, можно было бы часть ресурсов перенаправить с «гибридной третьей мировой» на борьбу с болезнью, если не в мировом масштабе, то хотя бы внутри страны. Но – нет, «лучшие умы» в администрации президента и российских спецслужб продолжают поиск все новых и новых «ходов» в начатой ими в 2014 году «шахматной партии». Правда, у них фигур на доске уже почти не осталось, а COVID-19 и цены на нефть грозят «короля» в одиночестве оставить, но пока – можно, ведь главные текущие вопросы решены: изменения о пожизненном правлении Путина в Конституцию страны внесены, а сам он находится в безопасности от возможного заражения коронавирусом, перемещаясь между Сочи и Валдаем. Действительно, почему бы и дальше не повоевать

В то время, как руководство Индии предлагает собрать G-20 в видеоформате для выработки совместных решений по борьбе с пандемией, а Илон Маск «за свои» покупает аппараты искусственной вентиляции легких и дарит их больницам в США, Кремль изо всех сил пытается «надавить на старушку Европу» в вопросе снятия санкций против РФ, которые, надо отметить, «короля» вообще голым могут сделать.



Спецоперация «санкции»



Министерство обороны России в ночь на 23 марта объявило об отправке в Италию самолетов Ил-76 для оказания ей помощи в борьбе с коронавирусом Covid-19. Суммарно, по данным Минобороны РФ, было отправлено одну из 15-ти существующих у них лабораторий и 20 машин для проведения спецобработки местности. Понятно, в кризисные моменты любая помощь не лишняя, но, если эти цифры соотнести с мерами, силами и средствами, применяемыми самой Италией, становится понятным, это – капля в море. Тем более, что есть большие сомнения в эффективности военного оборудования именно в борьбе с коронавирусом, оно рассчитано на другие угрозы, а 20 машин для дезинфекции территории можно всегда найти, тем более, когда статистика показывает – эпидемия в Италии пошла на спад. Тогда зачем?



Во-первых, пропаганда. В последние дни вся «останкинская машина» рисовала позитивный имидж России и российского солдата, которые и «в беде не бросят и вкусной кашей накормят». После всех их «чудес» в Сирии или Украине, в такое мало кто поверит, но все же. Кроме того, Польшу слегка «пнули», которая закрыла «ИЛам» минобороны РФ свое воздушное пространство, здесь все понятно, команды «отмена» от обидевшегося на эту страну Путина из-за «неверной трактовки ею событий Второй мировой» пока, видимо не было.



Но это не главная задача, поэтому, во-вторых: создание условий для «перетаскивания» Италии на свою сторону в вопросе снятия санкций.



Такие планы в Кремле строили уже давно, тем более, что подготовительная работа по внедрению в органы итальянской власти популистов, по многим оценкам, имеющих тесные связи с Кремлем, была проведена успешно. В 2019 году, правда, со снятием санкций не сложилось, как в свое время с «перспективным» Ципрасом и многими другими, ведь кто-то все же таким «персонажам» объясняет: баловаться – балуйтесь, но «решать главный кремлевский вопрос» нельзя.



Что Кремлю остается — следовать логике «вода – камень точит», и российские спецслужбы попробовали вновь разыграть «итальянскую карту». Показательно, что «российский медицинский десант» на крупнейшей авиабазе ВВС Италии Pratica di Mare встречал лично министр иностранных дел и представитель популистской партии «Движение пяти звезд» Луиджи ди Майо. Той самой, представители которой вместе с членами небезызвестной правой и, одновременно, прокремлевской, «Лиги Севера», в 2015 году даже собирались посетить оккупированный Крым. Это – первый «звоночек», что не все так просто, а просочившаяся в последствии информация прямо указывает: «работают спецслужбы».



Итак, хроника событий. Вечером в субботу, 21 марта, между Путиным и итальянским премьером Джузеппе Конте состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили предоставление этой помощи. После полуночи 22 марта минобороны РФ доложило о создании авиагруппировки для доставки в Италию «восьми мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильных комплексов аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинского оборудования», а спустя сутки первые Ил-76 прибыли в Италию. Согласитесь, для РФ поразительная скорость процессов, что как бы говорит: готовились заранее. Но и это еще не все — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в комментариях под постом координатора программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Дениса Мельянцова в Facebook сообщил, что, по его информации, «Италия не обращалась за этой помощью», а Конте «был удивлен, когда Путин позвонил ему и предложил эту помощь». Также Шубель пишет, что с просьбой о помощи к Москве обратился лояльный к Кремлю депутат от итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини, тот самый, в отношении которого в 2019 году итальянская прокуратура начала расследование возможного сговора с Россией. Интересно, что наибольшую поддержку партия имеет именно в Ломбардии – регионе, с наибольшим числом жертв и заразившихся Covid-19. Почему так вышло? «Лига Севера», судя по всему, с Кремлем не просто имеет тесные связи, они как «братья-близнецы». Губернатор региона и представитель «Лиги Севера» Аттилио Фонтана вел себя «соответственно», заявляя, что «это не страшнее гриппа», а также призывал «не срывать горнолыжный сезон». Более того, в регионе проживает значительная китайская диаспора, занимающаяся под крылом мафии пошивом одежды Made in Italy, что, скорее всего, во многом и стало причиной распространения коронавируса в стране. Информация по этому поводу пока обрывочная, но итальянские журналисты данный вопрос начали «копать». В любом случае, какая-то безумная калька с российского Дальнего Востока получается, или если с Кремлем дружить начнешь, сразу в «русский мир» попадаешь, вот только надо ли это итальянцам? Как бы то ни было, итальянское правительство в вопросе помощи было «взято нахрапом», от помощи вроде бы и не откажешься… Только прошло совсем немного времени и в Италии, под руководством «кремлевского дирижера» зазвучали голоса, призывающие снять санкции в отношении России. Осторожно, вас использовали в темную. Но паззл все же не складывается, одной Италии маловато будет, может где-то еще что происходит? … На всем этом фоне вполне естественно «оживление» в данном вопросе «прикормленных» Кремлем депутатов Бундестага. Представитель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Оеме прямо заявил: «Я думаю, что когда-то от санкционной риторики все же откажутся. Крупнейшая немецкая оппозиционная партия («Альтернатива для Германии» — ред.) борется за политическое решение отказаться от антироссийских санкций как можно скорее. И Москве, и всему Европейскому союзу выгодно быстрее выйти из застоя в отношениях». «Персонаж» известнейший, Оеме стал в свое время первым депутатом Бундестага, посетившим Крым в качестве иностранного наблюдателя на выборах президента РФ, которые, по, его мнению, стали чуть ли не образцом для подражания в мире, и засветился во время участия в встрече с представителями ЛДНР в Минске 15 декабря 2019 года. Вас не удивляет, что он, как и итальянские «голоса», также за «снятие санкций»? Нас, как и немецкие спецслужбы, прямо обвинившие «Альтернативу для Германии» в экстремизме «правого» характера и «работе» на Кремль, – нет. Как и то, что он, вполне возможно, имел отношение к «цепочке», тянущейся в Кремль по спецоперации «самолеты в Италию». 21 марта Оеме опубликовал на своей странице в Facebook пресс-релиз, согласно которому к нему в WhatsApp с просьбой помочь выйти на Кремль обратился член «Лиги Севера», основатель парламентской группы «Друзья Путина» Паоло Гримольди. Далее Оеме написал письмо депутату Госдумы Леониду Слуцкому, в котором попросил помочь итальянцам. Становится понятным, как именно итало-немецкие «друзья Путина» создали ситуацию, при которой официальный Рим был поставлен перед фактом – возьмите нашу помощь. «Пазл» еще не сложился, но обретает некие контуры. Вполне понятно, что в данной ситуации нужно «официальное обращение», что и было сделано представителем Совета федерации РФ Константином Косачевым, который вполне официально призвал снять с РФ санкции «из-за пандемии COVID-19», а в последствии об этой «идее» в российской власти не высказался только ленивый. Даже часть «контрсанкций» сняли, но это объяснимо: за границу сейчас не поедешь, а в пармезане или хамоне себе отказывать не хочется. Здесь все становится более или менее понятно, но Италия с ФРГ, при всем уважении, в одиночку санкции не снимут, что-то не складывается, надо заглянуть на уровень выше. Разделяй и властвуй По данным французского Agence France-Presse, около месяца назад РФ начала компанию по дезинформации, суть которой состоит в распространении «теорий заговора с целью — посеять раздор и ослабить американские и европейские институты и союзы изнутри, в том числе, с помощью подпольных и губительных кампаний». Дело дошло до того, что США, а впоследствии и ЕС, вполне официально объявили, что РФ виновна в развертывании масштабной кампании на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках, по дезинформации о коронавирусе, используя для этого тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram, распространяющих дезинформацию о вирусе COVID-19. Цели уже традиционные и вполне понятные: расколоть единство ЕС, в том числе, за счет распространения «фейков» о созданном ЦРУ COVID-19, бессилии европейских правительств и Брюсселя в борьбе с вирусом, а также «великой миссии» России, которая и сама контролирует ситуацию, еще и Италии помогает. Задача максимум: «протолкнуть» в Брюсселе снятие санкций. Да, можно поучиться, как далеко не самую эффективную помощь в «мессианскую» превратить, хотя, с гуманитарными конвоями на Донбасс та же история была. Да и сама схема не нова: при «раскачивании» ситуации в Каталонии и Шотландии присутствовали идентичные «лекала». Дальше по плану – формирование критической массы политиков, способной повлиять на снятие санкций. Под «шумок» коронавируса планируется решить еще одну давнюю проблему, «впихнуть» ОРДЛО в Украину на своих условиях и именно этим вызвано «оживление» в последнее время «друзей Путина» в нашей стране. Они коронавируса тоже конечно боятся, но Кремля, похоже, еще больше, что тут скажешь: думать надо было, когда «дружить» начинали. Похоже, что теперь все элементы сошлись. Так что: «зрада, все пропало и выхода нет»? Не все так плохо, ведь Кремль уже давно находится в ситуации жесточайшего «цуцванга», что приводит к постоянному ухудшению его позиций на «глобальной шахматной доске», а пандемия COVID-19 приводит к тому, что спешить надо еще больше, а это, обычно, сильно влияет на результат, ведь ситуация в РФ даже не сложная, она запредельно накаленная… Что происходит в России Во-первых, цены на нефть. Трудно сказать, на что рассчитывали Сечин и Путин, скорее всего, решили действовать по привычному в общении с Европой принципу – «взять на понт», но в данном случае не получилось. Не будем долго рассказывать о падении цены на нефть и курсе доллара, сами все видите, скажем только, что российский бюджет «трещит по швам» и из профицитного стал дефицитным на сумму до 3,5 трлн. рублей. И это «еще не вечер», главная беда для РФ заключается не в снижении цены нефти – Саудовская Аравия ведет войну на уничтожение конкурента, причем с подавляющим преимуществом, так как россияне уже более двух недель свой Urals никому, кроме Беларуси, продать не могут. Правда, для этого, как сказал Александр Лукашенко, им пришлось капитулировать. Нет, по терминологии Навального «паразиты» все толково объяснят: про многоходовки, победы над американским сланцем, и что денег на 6-10 лет хватит. Впрочем, мы склонны больше верить Медведеву: денег нет, а будет их еще меньше, а брать их будут у простых россиян в рамках концепции «люди – новая нефть». «Великая энергетическая сверхдержава» превратится в «мясорубку» для российских граждан, причем, судя по назначению налоговика Мишустина, крайне эффективную, «соки» все выжмут – не сомневайтесь. Во-вторых, COVID-19, ситуация с которым, судя по всему, выходит из-под контроля, для «понимающих» логику Кремля понятно – если Следственный комитет собирается «привлекать» за распространение «фейков» о коронавирусе, значит все совсем плохо. «Фейки» это что – фото и видео верениц «скорых» или сомнения в том, что массовые ОРВИ и «пневмонии» по всей России это именно они, а не COVID-19? Кстати, интересно, Лукашенко за слова, что «вся Россия полыхает от коронавируса» тоже «привлекут»? Итого, пандемии в РФ как бы нет, что только провоцирует ухудшение ситуации, например, есть информация о том, что только в Москве в дополнение к действующим инфекционным больницам и медкомплексу в Коммунарке, для приема пациентов с коронавирусом будет подготовлено еще около десяти зданий стационаров. В-третьих, об этом уже почти все забыли, но Эрдоган тоже значение слова «понты» не понял, и «в одни ворота» вынес в Идлибе разнообразных «ихтамнетов» и российских «прокси». Все бы и ничего, не привыкать, только есть проблема – ходят слухи, что военные крайне недовольны, а это «звоночек» тревожный. Тем более – рейтинги… Начиная с середины 2019 года, они стремительно падают, чему способствует продолжающееся ухудшение условий жизни россиян. Согласно опросам 2018 года, действиями Путина были недовольны 18% россиян, в 2019 эта же цифра составляет уже 38%, а в 2020 году объективные данные найти уже сложно, но кажется, что сейчас эта цифра еще больше. В-четвертых, и это для Путина главная проблема, в России разгорается борьба за власть. Нет, не то, что вы возможно подумали. С «пожизненным президентом» вопрос уже решен: 11 марта Госдума в третьем чтении приняла, 12 марта Совет федерации утвердил, за два дня региональные власти «проголосовали — за», 14 марта его подписал Путин, а 16 марта точку в данном вопросе поставил Конституционный суд. То есть, изменения внесены, никакой необходимости во «всенародном волеизъявлении» в любой форме – уже нет, «вопрос закрыт». Кажется, что осталось всего две важнейшие цели: провести «референдум» о всенародной поддержке «лидера нации» и парад к 75-летию Победы, но тут снова коронавирус вмешался, и оба «важнейших мероприятия» находятся «под вопросом», по меньшей мере, с датой или формой проведения. COVID-19, которого в России «нет» или он находится «под контролем», привел к еще одному неожиданному последствию: Путин, стараясь себя обезопасить основным местом пребывания выбрал Сочи и Валдай, а пребывание президента в «безопасной» Москве будет ограничено. Это, особенно с учетом отставки многолетнего человека №2 Медведева и его замены на ничем не примечательного Мишустина – «вакуум власти», такое Никита Хрущев, если бы был еще жив, легко бы подтвердил, ведь он в 1964 году на Кавказ крайне неудачно съездил. Это же понимают и «башни Кремля», для многих из которых главной задачей стало «свалить» Мишустина и поставить на его место своего человека. Главные кандидаты пока — Собянин, Кудрин, Орешкин и нескольких губернаторов, пока за явным лидерством Собянина, который аккумулирует все больше разнообразных ресурсов и демонстративно показывает «необходимую жесткость» в решении проблем. Прямо сейчас власти у Путина достаточно, более того, он на вершине горы, что обычно следует дальше, думаю объяснять не нужно. Тем более, что усиление одной из «башен» приведет к отсутствию необходимости в «смотрящем» над ними. В общем «трон» пока стабилен, но имеет тенденцию к «раскачке», причем, как любит сам Путин говорить, времени на которую нет, ведь очень много признаков, что он всем уже просто надоел… В мире, простым гражданам РФ и российской элите. Так бывает, когда проблем генерируешь больше, чем «профита», очень похожий случай. Послесловие Помощь Италии вызвалась оказать страна, в которой, по результатам монетизации льгот, старики и инвалиды лишились бесплатных, не «привязанных» к растущему курсу доллара, лекарств, было закрыто около 5,5 тысяч больниц и поликлиник и ликвидировано порядка 500 тысяч койко-мест, что сделало фактически недоступной качественную медицину для 80% населения. На фоне того, что результатом этой спецоперации, скорее всего, станет несколько удачных кадров, которые можно использовать в «информационной войне», это говорит о полном безразличии Кремля к судьбе своего народа. Все правильно, это в российских традициях, что бы и как не происходило, главное — борьба за власть. Все это говорит только об одном: «кремлевские» данайцы, дары приносящие, пока в «закромах» еще хоть что-то осталось, будут предлагать их во всем мире, а вдруг кто возьмет, ведь «гибридную третью мировую» никто не отменял. Придут и к нам, как уже не раз приходили, и, не сомневайтесь, довольно быстро – ход событий в России об этом прямо говорит. Главное при встрече и переговорах с такими «послами» — четко понимать, к чему такая помощь приводит, или, как минимум, «Энеиду» Вергилия перечитать, там все ясно написано Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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