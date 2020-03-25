Март 25th, 2020

Джаред Лето решил лично пообщаться с Лесей Никитюк

Г олливудский мачо вышел на связь сразу с тремя экс-ведущими программы «Орел и решка». Он пообщался с Лесей Никитюк, Андреем Бедняковым и Анастасией Ивлеевой. Леся восторженно воскликнула: «О Боже, дурачок, ты мне позвонил».

Андрей практически не дал Джареду возможности открыть рот. Самый обстоятельный диалог у актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars получился с Анастасией Ивлеевой.

Телеведущая Леся Никитюк тут же поделилась с поклонниками ярким событием в Instagram.

Она отметила,что от неожиданности было трудно удержать эмоции. «О Боже, дурачок! Ты мне позвонил» – сказала ведущая. «О Боже, о Боже», — продолжала удивленно кричать ведущая. «О Боже», — передразнил ее Джаред на украинском языке.

Леся рассказала Джареду, что она из Украины из города Хмельницкий, и напомнила Лето, что он не раз бывал у нас в Киеве. Артист поинтересовался у Леси, остается ли она дома.



