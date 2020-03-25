Март 25th, 2020

Дита фон Тиз показала свой роскошный особняк

Знаменитая американская бурлеск-звезда и фотомодель Дита фон Тиз пригласила журналистов в свое имение в Лос-Анджелесе и рассказала, почему обожает свой дом и как он отражает ее чувства и мировоззрение.

47-летняя артистка не скрывает, что имеет большое состояние, чтобы быть владелицей большого особняка в стиле Тюдоров. Диту уже давно считают яркой представительницей поп-ап стиля, поэтому ее дом трудно представить без чрезмерной экспрессии или в стиле минимализма.

В издании CNN женщина рассказала, что у ее стиля дома собственные преимущества, ведь он объединяет элементы архитектуры эпохи Возрождения и готического стиля. Согласно словам журналистов, ее дом привлекает внимание «эклектическими сочетаниями, антикварной мебелью, блестящими предметами интерьера и неожиданными находками».

Сама же Дита фон Тиз призналась, что ненавидит белые стены. Ей нравится жить в доме, похожем на те, что были в 20-30-х годах в США.

У меня фобия белых стен в домах. Я максималист. Для меня важно, чтобы каждая комната была наполнена цветом и волнением… Покупая этот дом, для меня имело большое значение то, что здесь долго кто-то жил, воспитывал здесь своих детей. Хозяин даже женился в этом доме, – объяснила звезда.