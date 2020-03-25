 
 
Март 25th, 2020

Диетологи предупредили,что мандарины могут быть опасны

мандаринДля организма человека безопасным числом съеденных за один день мандарин — это четыре штуки. Также этот фрукт категорически нельзя употреблять натощак, употреблять мандарины лучше в утреннее время, а также днем до пяти часов вечера.

При правильно употреблении мандарин, конечно же есть и польза для нашего организма. Кислоты этого фрукта очищают наш организм от токсинов, повышают иммунитет, ну и конечно же улучшают настроение.

Диетологи предупреждают, что производители обрабатывают эти фрукты для того, чтобы у них был дольше срок хранения и из-за таких способов обработки мандарины могут стать опасными. Фрукты привезенные из-за рубежа, обрабатывают противогрибковыми средствами, поэтому корочки ни в коем случае нельзя употреблять в пищу — это опасно.

 

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