Диетологи предупредили,что мандарины могут быть опасны

При правильно употреблении мандарин, конечно же есть и польза для нашего организма. Кислоты этого фрукта очищают наш организм от токсинов, повышают иммунитет, ну и конечно же улучшают настроение.

Диетологи предупреждают, что производители обрабатывают эти фрукты для того, чтобы у них был дольше срок хранения и из-за таких способов обработки мандарины могут стать опасными. Фрукты привезенные из-за рубежа, обрабатывают противогрибковыми средствами, поэтому корочки ни в коем случае нельзя употреблять в пищу — это опасно.