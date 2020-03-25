Март 25th, 2020

Чего ожидать от легализации игорного бизнеса в Украине

Информация о необходимости легализации азартного бизнеса облетела уже весь Интернет. Насколько изменится ситуация после начала действия принятого в первом чтении Законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 2285-д), какие особенности легализации и какая будет результативность?

Легализация игорного бизнеса была одним из предвыборных обещаний президента, и он взялся за его выполнение. Первое рассмотрение было в самом начале года, второе запланировано на март. За это время авторы взялись активно дорабатывать неточности, исправлять ошибки и приводить в соответствие с требованиями.

Особенности получения лицензии

В законопроекте указан точный перечень видов азартных игр, которые подходят для легализации:

· офлайн и онлайн казино (игровые клубы и официальные сайты типа slotv-casino.biz);

· ставки на спорт в букмекерских пунктах и на официальных сайтах;

· покер;

· игровые автоматы;

· лотереи.

Для легализации своего азартного бизнеса предприниматель должен купить лицензию стоимостью в среднем от 1,5 до 10 миллионов гривен (точная сумма подсчитывается индивидуально для столицы и регионов). Для каждого вида игорной деятельности будут приняты специальные требования и нормы, без соблюдения которых получение лицензии не представляется возможным.

К площади помещений игральных залов государство не будет предъявлять особые требования (но они все же будут), предоставляя возможность определяться самим организаторам. Также нет определенных требований к количеству «звезд» и номерному фонду отелей, в которых будут размещаться залы казино.

Стоимость лицензии для Киева будет выше, чем для других городов. Также и требования для столицы будут выше в плане площади отеля, количества звезд и количества номеров. Так что есть все основания полагать, что в регионах будет открыто в несколько рас больше игровых залов оффлайн, нежели в столице. Для открытия игорных залов требования одинаковые, отель должен иметь «3 звезды» или больше.

Регулирование деятельности игорных заведений

Много шума среди владельцев казино вызвала возможность двухзначной трактовки норм законопроекта. Непонятно, как именно будет осуществляться регулирование деятельности, да и особенности подсчета стоимости вызывают много вопросов.

Непонятным остается вопрос, почему игровой зоной будут считаться все помещения, в которых размещены отели, а не сами отели. При такой разнице полагают специалисты, будут много непонятных ситуаций и возможностей для финансовых манипуляций.

Регулировкой деятельности игровых организаций будет заниматься Комиссия по развитию и регулированию азартных игр под управлением Кабинета Министров Украины. Назначать руководителя и членов комиссии будет Верховная Рада, вести отчет они будут также перед ВР. К каждому из 10 типов лицензий (под каждый вид азартной игры), стоимостью около $2.5 миллионов, Комиссия будет предъявлять свои требования, предусмотрены законопроектом.

Основной доход в государственный бюджет будет идти от продажи лицензий, также за несоблюдение пунктов закона владельцам игорных залов придется платить штрафы. За грубые нарушения будут приниматься меры вплоть до закрытия заведений.

Легализация игрового бизнеса в других странах

Опыт зарубежных стран можно посмотреть на примере Мальты. В стране существует четыре вида лицензий для легализации игорного бизнеса:

· для функционирования онлайн казино;

· букмекерских организаций;

· поставщиков и рекламодателей в сфере азартных игр;

· разработчиков игровых автоматов их технического обслуживания, ПО и управляющих деятельностью, финансовыми операциями.

Для получения лицензии организация обязана выполнить строгие требования. За выполнением этих требований тщательно следит государственный орган Мальтийское управление азартных игр.

Интересный опыт у Кюрасао, в этой стране в сфере игрового бизнеса существует только два вида лицензий: мастер-лицензия и сублицензия. Получить любую из них не составляет труда, обычно документ оформляется на протяжении 24 часов после проверки соответствия требованиям согласно закону. Компания, получившая лицензию, обязуется оплачивать 2% от чистой прибыли в бюджет страны. На островах легальными являются такие виды игрового бизнеса: ставки на спорт, казино (онлайн и оффлайн), игровые залы, покер-клубы и лотереи.

В Кюрасао и Мальте лучшая система организации и контроля в сфере азартных игр. В этих странах игорная индустрия развита очень высоко, официальный доход, который регулярно зачисляется в государственный бюджет довольно значительный. Такая деятельность осуществляется без вреда для владельцев игровых клубов.

Польза от легализации игорного бизнеса в Украине

Актуальность законопроекта о легализации и контроле игровой индустрии не оставляет сомнений. Единственный момент – он требует доработки и внесения правок. Есть надежды, что его разработчики учтут мнение специалистов и опыт зарубежных стран и усовершенствуют документ до рассмотрения во втором чтении.

Даже тот документ, который принят в первом чтении, который ставит перед представителями азартного бизнеса ряд требований, покажет хорошие результаты, и пополнит государственный бюджет финансами, полученными с продажи лицензий.

Важно, чтобы после принятия закона государство аргументировало требования к участникам игрового бизнес и облегчило процедуру получения лицензии.