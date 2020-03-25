Март 25th, 2020

Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти их сына

Бывшая супруга знаменитого певца Валерия Меладзе Ирина, которая прожила с исполнителем более десяти лет, рассказала о семейной трагедии. Женщина призналась, что у них с Валерием умер сын.

«Инга – не первенец. Ровно за год до появления Ингули я родила сына. Но малыш умер в роддоме, прожив всего десять дней. Это произошло настолько внезапно и почти мистически, что эти десять дней я до сих пор не могу вспоминать спокойно. Все эти дни я находилась в агонии вместе с малышом. Врачи боролись за его жизнь в реанимации, а я молила Бога о помощи.

Из роддома я вышла другим человеком. Способна была думать только о детях. Долечила последствия гриппа, из-за которого я потеряла ребенка. И ровно через три месяца я снова забеременела. Видимо, Бог пожалел меня, так как кроме слез из того периода я не помню ничего.

В итоге я почти два года ходила беременной, и это все совпало с продуктовыми карточками, сильнейшим стрессом и безденежьем. В общем, хватило всего», – рассказала бывшая жена исполнителя

Отметим, что после трагедии Ирина родила Валерию трех дочерей – Ингу, Соню и Арину. Именно ради них супруги долгое время пытались сохранить брак, который трещал по швам. Однако его все же не удалось спасти. В 2012 году отношения между супругами были фактически прекращены, а 21 января 2014 года пара официально развелась.