Март 25th, 2020

Бразильский футболист поиграл за «Зенит»,развелся с женой и женился на ее племяннице

Футболиста из Бразилии накрыл кризис среднего возраста. Живанилду Виейра де Соуза (Халк) оставил 41-летнюю супругу с тремя детьми. А , спустя два месяца после развода, его угораздило жениться на 31-летней племяннице жены Камиле Анжело.

Страсти кипят в семье бразильского футболиста. Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне капитан китайского клуба «Шанхай СИПГ» после 12 лет брака расстался с Иран. Женщина родила спортсмену двух сыновей Иана и Тьяго. В январе 2016 они удочерили девочку Алиси.

И все бы было хорошо,если бы не племянница жены.

Живанилду начал тайно встречаться с девушкой в октябре. Футболист взял на себя удар и лично сообщил родственникам о романе. Он пообщался с родителями Камилы и ее братом. Стремительный брак влюбленных обусловлен тем, что девушка захотела быть рядом с Живанилду.

Штамп в паспорте позволил ей быстро получить китайскую визу и переехать к возлюбленному. Чтобы не травмировать родственников и Иран, молодожены решили отказаться от пышного торжества.

Спортсмен не скрывает своего счастья. Он делится кадрами с новоиспеченной супругой на своей странице в соцсети. Влюбленные опубликовали снимки с роскошными обручальными кольцами, щедро инкрустированными драгоценными камнями. Пару им составили массивные парные браслеты.

Иран после развода покинула Китай и вернулась в Бразилию. Женщина тяжело переживает новые отношения Халка. Она убрала со своей страницы в соцсети все фотографии с племянницей, которых до этого было очень много. Камила также удалила старую страницу и завела новую.