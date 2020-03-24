Март 24th, 2020

Жителей Великобритании обязали перейти на домашний карантин из-за коронавируса

В Великобритании введены общенациональные карантинные меры из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время телеобращения к нации. Текст обращения приводит BBC.

Джонсон объявил, что с 23 марта в стране закроются все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также будут закрыты культурные учреждения, детские площадки и храмы; приостановлены все церемонии, кроме похорон.

Британцам разрешено выходить из дома только за покупками, для физических упражнений, для лечения или поездок на работу, которую нельзя делать удаленно. Собираться больше чем по двое запрещено, если речь не идет о членах одной семьи, живущих вместе.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, заявил Джонсон. Он добавил, что ограничения будут действовать три недели, потом правительство может их смягчить.

«Ни один премьер-министр не хотел бы вводить такие меры. Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей. <…> Но у нас не осталось простых вариантов», — заявил Джонсон. По его словам, карантинные меры призваны ослабить нагрузку на систему здравоохранения.