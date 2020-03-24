Март 24th, 2020

Жанна Бадоева рассказала как воспитывает детей

Известная ведущая и бывшая жена режиссера Жанна Бадоева поделилась секретами воспитания детей. Она рассказала,что пытается не давить на ребенка,чтобы не вызывать протест.

«Мы с мужем стараемся объяснить: если ты чего-то хочешь, нужно приложить к этому все усилия», – отметила она. И добавила, что не наказывает дочь, если та отказывается от родительских условий, но и не выполняет ее требование. Телеведущая пояснила, что дает наследнице право выбора и альтернативу.

Звезда поинтересовалась у подписчиков, договариваются ли они со своими детьми. Фанаты не заставили себя ждать. Те, у кого есть отпрыски, подчеркнули, что стараются действовать так же. Многие не давят на ребенка и разговаривают с ним, как со взрослым: «Согласна с Вами, Жанна. Точно так же договариваемся с сыном», «Моему старшему 13, договориться тяжело, но возможно, также даем выбор».