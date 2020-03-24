Выбирают, кому умереть: в Испании ситуация с коронавирусом хуже, чем в Италии

Ситуации с коронавирусом в Испании по трагичности обогнала Италию. За последние сутки в стране выявили рекордное число новых больных Covid-19 — 6584 человека. Общее число заражений достигло 39.673 человек, а умерших 2696 человек.

Несмотря на то, что в Китае и Италии число скончавшихся все еще остается большим, чем в Испании, динамика ежесуточных показателей говорит о том, что скоро это изменится. Сейчас инфекция активно распространяется по сообществам, в которых ранее она не фиксировалась — это Каталония, Кастилия и Леон, Кастилия-ла-манча, Валенсия.

Однако эпицентром эпидемии остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является столица страны. По словам главы правительства сообщества Исабеля Диас Аюсо, здесь заразится коронавирусом до 80% жителей.

В Мадриде сложилась критическая ситуация с местами в больницах. Реанимации забиты, многие люди лежат в коридорах даже не на каталках, а просто на полу.

Теперь, как и в Италии, испанским врачам приходится выбирать, кому отдавать предпочтение в лечении. Преимущество у более молодых и людей с меньшим количеством хронических заболеваний, то есть больше шансов на выздоровление. Руководство Минздрава Испании уже распорядилось не выдавать престарелым больным с коронавирусом аппараты искусственной вентиляции легких.

Между тем, выставочные центры и гостиницы спешно переоборудуют в полевые госпитали.