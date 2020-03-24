Выбирают, кому умереть: в Испании ситуация с коронавирусом хуже, чем в Италии

Ситуации с коронавирусом в Испании по трагичности обогнала Италию. За последние сутки в стране выявили рекордное число новых больных Covid-19 — 6584 человека. Общее число заражений достигло 39.673 человек, а умерших 2696 человек.
Несмотря на то, что в Китае и Италии число скончавшихся все еще остается большим, чем в Испании, динамика ежесуточных показателей говорит о том, что скоро это изменится. Сейчас инфекция активно распространяется по сообществам, в которых ранее она не фиксировалась — это Каталония, Кастилия и Леон, Кастилия-ла-манча, Валенсия.
Однако эпицентром эпидемии остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является столица страны. По словам главы правительства сообщества Исабеля Диас Аюсо, здесь заразится коронавирусом до 80% жителей.
В Мадриде сложилась критическая ситуация с местами в больницах. Реанимации забиты, многие люди лежат в коридорах даже не на каталках, а просто на полу.
Теперь, как и в Италии, испанским врачам приходится выбирать, кому отдавать предпочтение в лечении. Преимущество у более молодых и людей с меньшим количеством хронических заболеваний, то есть больше шансов на выздоровление. Руководство Минздрава Испании уже распорядилось не выдавать престарелым больным с коронавирусом аппараты искусственной вентиляции легких.
Между тем, выставочные центры и гостиницы спешно переоборудуют в полевые госпитали.
А Ледовый дворец Мадрида стал крупнейшим моргом. Сюда свозят тела людей, погибших от коронавируса. В спортивном комплексе площадью почти 2 тысячи квадратных метров трупы будут хранить на льду катка, пока ими не займутся ритуальные службы. В мэрии Мадрида заявили, что это вынужденная мера в условиях «прогрессирующего роста числа погибших и отсутствия у ритуальных служб возможности своевременно проводить погребение».
Власти Испании, где 18% населения — люди старше 65 лет, объявили чрезвычайное положение 14 марта. В стране действует общенациональный карантин, гражданам разрешено покидать свои дома только по уважительной причине. В тяжелой ситуации люди стараются поддерживать друг друга, так полицейские на острове Мальорка в течение несколько часов развлекали жителей Альгайды, исполняя для них под гитару детскую песенку En Joan Petit Quan Balla. Подобные импровизированные концерты проходят и в других районах города.
Армия Испании находит брошенных и мертвых людей в домах престарелых
«В некоторых случаях военные находили пожилых людей совершенно без присмотра, а иногда даже мертвыми в своих постелях», — заявила Роблес.
Представители органов здравоохранения объяснили, что в обычных обстоятельствах тела умерших жителей помещают в холодильные камеры до тех пор, пока их не заберет похоронная служба. Если причиной смерти стал новый коронавирус, то тела оставляют в своих постелях до тех пор, пока их не увезет должным образом оборудованный персонал похоронного бюро. Этот процесс может занимать сутки.
El Pais пишет, что эта ситуация может быть связана с перегрузкой оставшегося персонала, поскольку часть сотрудников заражена или находится в самоизоляции после контактов с зараженными. В большинстве домов престарелых работа идет в нормальном режиме.
- Сегодня сообщалось, что в Испании ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки умерло 533 человека, всего погибших — 2311, заболевших — 35136, выздоровевших — 3355.
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