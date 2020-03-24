Вуди Аллен об отношениях со своей приемной дочерью Сун-И Превин: «Мы не могли оторваться друг от друга»

Вчера увидели свет мемуары известного 84-летнего режиссера Вуди Аллена под названием Apropos of Nothing («Относительно ничего»), выход которых предварял скандал. Дело в том, что книгу Аллена отказывались публиковать почти все издательства из-за обвинений режиссера в изнасиловании его приемной дочери Дилан Фэрроу (она настаивала на том, что Аллен надругался над ней, когда ей было семь лет). Тем не менее мемуары все же вышли, и в сети уже появились некоторые отрывки из книги режиссера.
Так, Аллен рассказал об отношениях с другой своей приемной дочерью — Сун-И Превин, которая впоследствии стала его женой.
В самом начале наших отношений, когда желание и похоть овладевают вами, мы не могли оторваться друг от друга,
— пишет режиссер.
Он рассказывает, что их роман начался в 1991 году (Аллену тогда было 55 лет, а Сун-И — 21 год), когда он еще был в отношениях с Миа Фэрроу. Он вспомнил тот день, когда Миа обнаружила в доме эротические снимки дочери.
Конечно, я принимаю ее потрясение, смятение, гнев — все, что угодно. Это была правильная реакция,
— считает он.
Однако, по словам Аллена, он ни разу не пожалел, что все сложилось именно так.
Иногда, когда дела шли плохо и на меня сыпалась клевета, меня спрашивали, знал ли я, чем все закончится, не жалел ли я когда-либо, что сошелся с Сун-И? Я всегда отвечал, что сделал бы это снова не раздумывая,
— делится Аллен.
Вуди Аллен и Сун-И Превин воспитывают двух приемных дочерей: Беше и Мэнзи.
С Миа Фэрроу Вуди Аллен прожил десять лет. Они воспитывали четверых детей (троих приемных и одного кровного). Родной сын Аллена Ронан Фэрроу встал на сторону своей сестры, которая обвинила режиссера в изнасиловании. Однако сам Вуди эти обвинения неоднократно отрицал и в мемуарах повторил это снова.
Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца,
— пишет он.
Максимум, что он тогда сделал, — всего лишь ненадолго положил голову на колени своей дочери.
Я, конечно, не сделал ничего неправомерного в отношении нее. Я был в комнате, полной людей, которые смотрели телевизор,
— заключил он.
Вуди Аллен с дочерью Дилан Фэрроу
Источник, близкий к семье Фэрроу, рассказал, что в искренность режиссера его дети и их мать не верят.
Семья не собирается комментировать еще один пересказ лжи Вуди Аллена, который пытается отвлечь от себя убедительные обвинения в злоупотреблениях, подкрепленных судебными решениями, доказательствами, свидетелями и непосредственным, непоколебимым рассказом Дилан,
— рассказал он.
От работы с режиссером уже отказались некоторые актрисы (например, Грета Гервиг и Эллен Пейдж), а его последний фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» (A Rainy Day in New York) так и не вышел в США.
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