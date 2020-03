Март 24th, 2020 Вуди Аллен об отношениях со своей приемной дочерью Сун-И Превин: «Мы не могли оторваться друг от друга» Вчера увидели свет мемуары известного 84-летнего режиссера Вуди Аллена под названием Apropos of Nothing («Относительно ничего»), выход которых предварял скандал. Дело в том, что книгу Аллена отказывались публиковать почти все издательства из-за обвинений режиссера в изнасиловании его приемной дочери Дилан Фэрроу (она настаивала на том, что Аллен надругался над ней, когда ей было семь лет). Тем не менее мемуары все же вышли, и в сети уже появились некоторые отрывки из книги режиссера. Так, Аллен рассказал об отношениях с другой своей приемной дочерью — Сун-И Превин, которая впоследствии стала его женой. В самом начале наших отношений, когда желание и похоть овладевают вами, мы не могли оторваться друг от друга, — пишет режиссер. Он рассказывает, что их роман начался в 1991 году (Аллену тогда было 55 лет, а Сун-И — 21 год), когда он еще был в отношениях с Миа Фэрроу. Он вспомнил тот день, когда Миа обнаружила в доме эротические снимки дочери. Конечно, я принимаю ее потрясение, смятение, гнев — все, что угодно. Это была правильная реакция, — считает он. Однако, по словам Аллена, он ни разу не пожалел, что все сложилось именно так. Иногда, когда дела шли плохо и на меня сыпалась клевета, меня спрашивали, знал ли я, чем все закончится, не жалел ли я когда-либо, что сошелся с Сун-И? Я всегда отвечал, что сделал бы это снова не раздумывая, — делится Аллен. Вуди Аллен и Сун-И Превин воспитывают двух приемных дочерей: Беше и Мэнзи. С Миа Фэрроу Вуди Аллен прожил десять лет. Они воспитывали четверых детей (троих приемных и одного кровного). Родной сын Аллена Ронан Фэрроу встал на сторону своей сестры, которая обвинила режиссера в изнасиловании. Однако сам Вуди эти обвинения неоднократно отрицал и в мемуарах повторил это снова. Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца, — пишет он. Максимум, что он тогда сделал, — всего лишь ненадолго положил голову на колени своей дочери. Я, конечно, не сделал ничего неправомерного в отношении нее. Я был в комнате, полной людей, которые смотрели телевизор, — заключил он. Вуди Аллен с дочерью Дилан Фэрроу Источник, близкий к семье Фэрроу, рассказал, что в искренность режиссера его дети и их мать не верят. Семья не собирается комментировать еще один пересказ лжи Вуди Аллена, который пытается отвлечь от себя убедительные обвинения в злоупотреблениях, подкрепленных судебными решениями, доказательствами, свидетелями и непосредственным, непоколебимым рассказом Дилан, — рассказал он. От работы с режиссером уже отказались некоторые актрисы (например, Грета Гервиг и Эллен Пейдж), а его последний фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» (A Rainy Day in New York) так и не вышел в США. Александра Грант рассказала когда выйдет замуж за Киану Ривза

