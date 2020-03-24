Март 24th, 2020

Волонтер рассказала о бедственном положении украинских больниц

Большинство украинских больниц не готовы к короновирусу и не смогут ему противостоять. В больницах не хватает самого элементарного-костюмов защиты,перчаток,масок,средств дезинфекции.Об этом журналистам рассказала глава фонда «свои» Леся Литвинова.

«Больницы не готовы. Все сосредоточились на ИВЛ, все хотят их купить, потому что это красиво и «по-богатому». Но, во-первых, не все ИВЛ подходят, есть специальные характеристики, которые должны быть. Во-вторых, лечить самых тяжелых пациентов – это очень благородно и, конечно, нужно, но надо, чтобы было кому их лечить. А у медиков реально нет ничего – ни респираторов, ни масок, ни перчаток, ни костюмов, ни средств дезинфекции. Есть по капельке – тут и там», — рассказала волонтер.

Литвинова констатировала, что во многих случаях врачи вынуждены самостоятельно обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты.