Во всех версиях Windows нашли опасную критическую уязвимость

Microsoft рассказала о критических уязвимостях Windows, которые могут быть использованы для взлома ОС. Под угрозой взлома оказались все последние версии операционной системы, сообщает TechCrunch.

Найденные уязвимости связаны с обработкой и отображением шрифтов библиотекой Adobe Type Manager Windows. Ошибка может быть использована хакерами, когда пользователь открывает текстовые документы или запускает их в режиме предпросмотра на своем компьютере. После запуска инфицированного документа злоумышленник может получить удаленный доступ к ОС и установить вредоносные программы.

В заявлении Microsoft говорится, что компания в курсе ограниченного числа целевых атак, связанных с уязвимостями. Согласно описанию проблемы, которой присвоен критический уровень опасности, уязвимости подвержены все операционные системы, включая Windows 10. Компания заявила, что работает над патчем безопасности.

Microsoft не уточнила, когда выпустит обновление, однако следующий регулярный апдейт запланирован на 14 апреля. Как пишет TechCrunch, одними из наименее защищенных пользователей операционных систем от Microsoft являются владельцы копий Windows 7. В частности, пользователи стандартных версий ОС не получат обновлений безопасности по причине устаревания системы.