Март 24th, 2020

В Японии начнётся строительство «умных городов»





Новые города будут насыщены беспилотным транспортом, системами искусственного интеллекта и энергоэффективными коммуникациями.

Крупнейший японский автомобильный концерн Toyota Motors и лидер азиатского рынка телекоммуникаций компания NTT заключили договор о строительстве «умных городов». Обе компании выделят на этот проект по 200 миллиардов йен (1,8 млрд. долларов), сообщает агентство Kyodo.



Строительство первого «умного города» начнётся в 2021 году, компания Toyota выбрала для этого участок у подножия горы Фудзияма. Предполагается, что весь транспорт в городе будет состоять из беспилотных, экологически чистых машин, электроника и энергоснабжение будут максимально экономичными и эффективными, а комфортную бытовую жизнь людей обеспечит множество разновидностей роботов. За состоянием здоровья жителей и правильной работой всех автоматических систем будет следить искусственный интеллект.



Основные работы будет выполнять Toyota, в то время как NTT предоставит новейшие технологии связи и возьмет на себя систему движения беспилотного транспорта.



Помимо NTT, в работе над созданием «умного города» Toyota будет сотрудничать с корпорацией Panasonic.



Технологии искусственного интеллекта достигли заметного прогресса, став одной из самых динамично развивающихся отраслей в мире технологий. Искусственный интеллект успешно применяют в медицине и изучении Вселенной, а смарт-технологии находят более широкое применение в быту. В области высоких технологий появляются и украинские стратапы.