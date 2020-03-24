Март 24th, 2020

В центре российского города нашли полностью целый немецкий бункер с оружием

В центре российского города нашли полностью целый немецкий бункер с оставленным в нем истлевшим оружием.

Под одной из центральных улиц Новороссийска нашли немецкий бункер времен Великой Отечественной войны, сообщает портал «Блокнот-Новороссийск».

Специалисты обследовали подземелье и выяснили, что оно было построено в период оккупации Новороссийска.

Стены сооружения выполнены из армированного бетона и полностью гидроизолированны. В послевоенное время бункер был частично разрушен со стороны входа, при этом зал сохранился, хотя большая часть вещей и оборудования была либо украдена, либо находится в плачевном состоянии.

Несколько десятков лет укрытие находилось под асфальтом на перекрестке улиц Дзержинского и Прохорова.