Март 24th, 2020

В Италии от коронавируса умерла известная актриса

Сегодня скончалась звезда итальянского кинематографа Лючия Бозе. Актриса ушла из жизни в 89 лет.

Коронавирус продолжает держать в страхе весь мир. Сегодня стало известно, что жертвой опасного заболевания стала итальянская актриса Лючия Бозе. Она скончалась в Мадриде.

Звезда умерла из-за заболевания, связанного с COVID-19, сообщила местная пресса. Специалисты уверяют, что людям преклонного возраста сложнее бороться с заболеванием, и они находятся в группе риска.

Лючия Бозе родилась 8 января 1931 года в Милане. В юности она работала в миланской пекарне, однако в 1947 году ее жизнь кардинально изменилась. Лючия победила в конкурсе красоты «Мисс Италия». В 1950-м состоялся кинодебют Бозе. Она снялась в фильме Де Сантиса «Нет мира под оливами». После этого актриса сыграла в фильмах «Хроника одной любви», «Рим в 11 часов», «Дама без камелий», «Смерть велосипедиста», «Это называется зарей» и других